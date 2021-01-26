بدافع السرقة.. كشف غموض العثور على مزارع مذبوح بسوهاج

تمكن ضباط مباحث مركز شرطة اخميم، في محافظة سوهاج، قبل قليل، من كشف غموض العثور على مزارع مذبوح من الرقبة، داخل منطقة زراعات بدائرة المركز، حيث تبين من التحريات أن وراء الواقعة عاملا أقدم على قتل المجني عليه بغرض سرقة ما بحوزته من نقود، لمروره بضائقة مالية.

وتمكن فريق من ضباط مباحث المركز من إلقاء القبض على المتهم، الذي أدلى باعترافات تفصيلية، أمام اللواء عبد الحميد أبو موسى، مدير إدارة البحث الجنائي، مفادها أنه ارتكب جريمته لمروره بضائقة مالية، وأنه تتبع خط سير المجني عليه، وسدد له عدة طعنات باستخدام سلاح أبيض «سكين»، قبل أن يقوم بذبحه من رقبته، واستولى على حافظة نقوده، معتقداً أنه لن يتم اكتشاف جريمته.

وتلقى مدير أمن سوهاج، اللواء حسن محمود، في وقت سابق، إخطاراً من مأمور مركز شرطة اخميم، العميد سعيد رضوان، يفيد بورود بلاغ من أهالي قرية «نجع فاضل»، دائرة المركز، بالعثور على جثة مزارع غارق في دمائه، وسط الزراعات.

وعلى الفور، انتقل ضباط مباحث المركز وقيادات إدارة البحث الجنائي، وفرع بحث الشرق إلى موقع البلاغ، وتبين من المعاينة والفحص أن الجثة خاصة بالمدعو «خ. م.»، 47 سنة، مزارع، يقيم بناحية «نجع فاضل»، وبمناظرة الجثة تبين وجود جرح ذبحي في الرقبة وعدة طعنات بالجسم، وتم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى اخميم المركزي، حيث تم التحفظ عليها تحت تصرف النيابة، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وأُخطرت النيابة العامة للتحقيق واستكمال الإجراءات القانونية.

كما تم تشكيل فريق بحث، بإشراف اللواء عبد الحميد أبو موسى، مدير المباحث الجنائية، وبرئاسة الرائد إبراهيم صقر، رئيس مباحث المركز، وبمشاركة النقيب محمد حسان، معاون أول مباحث المركز، وأسفرت التحريات الأمنية أن وراء الجريمة شخصا يُدعى «ع. خ.»، 35 سنة، يقيم بنفس الناحية، قام بقتل المجني عليه بغرض السرقة.

تم القبض علي المتهم، وبمواجهته بما أسفرت عنه التحريات، اعترف بارتكاب الجريمة، وبرر فعلته بمروره بضائقة مالية، وبالعرض على النيابة العامة، أمرت بحبس المتهم احتياطياً على ذمة التحقيقات.