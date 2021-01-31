غلق 4 مقاهي والتحفظ على 15 «شيشة» في حملة بالإسكندرية
كتب:
كيرلس مجدى
03:35 م | الأحد 31 يناير 2021
جانب من الحملة
كلف اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، اليوم الأحد، اللواء خالد جمعة سكرتير عام مساعد المحافظة، بشن حملة مكبرة لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا، وتفقد وضع النظافة العامة بالمقهى والمحال، وإلزام أصحاب المحال والمقاهي المختلفة بالضوابط والاشتراطات الصحية والبيئية، حرصًا على سلامة المواطنين.
وأسفرت الحملة في شوارع سموحة، عن تحرير 15 محضر لمخالفات متنوعة منها: رصد بيئي ومكتب العمل وتموين وأمن صناعي وصحة، وغلق 4 مقاهي لمخالفة الإجراءات الاحترازية اللازمة من: توافر جهاز قياس الحرارة والالتزام بارتداء الكمامة وتوافر المطهرات والمعقمات والحفاظ على النظافة العامة وعدم استخدام أدوات زجاجية للمواطنين، بالإضافة إلى فرض الغرامات الفورية على المخالفين بإجمالي مبلغ 6 آلاف و 700 جنيها، تنوعت بين عدم تطبيق الإجراءات الاحترازية للمنشآت وعدم ارتداء الكمامة للأفراد وإشغال للطريق.
وعلى الصعيد ذاته، ضبطت الحملة 15 (شيشة) بأحد المقاهي المخالفة لقرارات مجلس الوزراء، وصادراتها الحملة على الفور واتخذت الإجراءات اللازمة حيال المخالفين، كما تحفظت الحملة على 52 حالة إشغال مختلفة من شوارع، أدمون فريمون والفردوس ومحمد سيد طنطاوي ومجلس الدولة بسموحة، وكذا مساكن ضباط مصطفى كامل، كما أزالت الحملة كشك مخالف في شارع عبدالله دراز خلف مستشفى الطلبة.
شارك في الحملة ممثلين عن الطب البيطري، والصحة، ومديرية التموين، والقوى العاملة، والأمن الصناعي، وإدارة الرخص، والمتابعة الميدانية.