غلق 4 مقاهي والتحفظ على 15 «شيشة» في حملة بالإسكندرية

كلف اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، اليوم الأحد، اللواء خالد جمعة سكرتير عام مساعد المحافظة، بشن حملة مكبرة لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا، وتفقد وضع النظافة العامة بالمقهى والمحال، وإلزام أصحاب المحال والمقاهي المختلفة بالضوابط والاشتراطات الصحية والبيئية، حرصًا على سلامة المواطنين.

وأسفرت الحملة في شوارع سموحة، عن تحرير 15 محضر لمخالفات متنوعة منها: رصد بيئي ومكتب العمل وتموين وأمن صناعي وصحة، وغلق 4 مقاهي لمخالفة الإجراءات الاحترازية اللازمة من: توافر جهاز قياس الحرارة والالتزام بارتداء الكمامة وتوافر المطهرات والمعقمات والحفاظ على النظافة العامة وعدم استخدام أدوات زجاجية للمواطنين، بالإضافة إلى فرض الغرامات الفورية على المخالفين بإجمالي مبلغ 6 آلاف و 700 جنيها، تنوعت بين عدم تطبيق الإجراءات الاحترازية للمنشآت وعدم ارتداء الكمامة للأفراد وإشغال للطريق.

وعلى الصعيد ذاته، ضبطت الحملة 15 (شيشة) بأحد المقاهي المخالفة لقرارات مجلس الوزراء، وصادراتها الحملة على الفور واتخذت الإجراءات اللازمة حيال المخالفين، كما تحفظت الحملة على 52 حالة إشغال مختلفة من شوارع، أدمون فريمون والفردوس ومحمد سيد طنطاوي ومجلس الدولة بسموحة، وكذا مساكن ضباط مصطفى كامل، كما أزالت الحملة كشك مخالف في شارع عبدالله دراز خلف مستشفى الطلبة.

شارك في الحملة ممثلين عن الطب البيطري، والصحة، ومديرية التموين، والقوى العاملة، والأمن الصناعي، وإدارة الرخص، والمتابعة الميدانية.