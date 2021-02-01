12 شهرا و182 باكيه.. تعرف على ملامح تطوير ميدان محطة مصر بالإسكندرية

12 شهراً هو موعد تنفيذ مشروع تطوير ميدان محطة مصر وسط الإسكندرية، والقضاء على المنظر العشوائي والبائعة الجائلين الذين شوهوا المنظر التاريخي لميدان المحطة والترام الصفراء.

ملامح مشروع تطوير ميدان محطة مصر

كان اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، أطلق شارة البدء لتنفيذ مشروع تطوير «محطة مصر» المقرر الانتهاء منه خلال 12 شهرا، بالتعاون مع جهاز مشروعات الخدمة الوطنية، وذلك في إطار مخطط استراتيجي عاجل للقضاء على الأسواق العشوائية.

وقال «الشريف»، إن جهاز مشروعات الخدمة الوطنية، تسلم الميدان لبدء التنفيذ، مؤكدًا انتهاء مرحلة الباعة الجائلين المنتشرين بميدان محطة مصر، حيث ستبدأ مرحلة التطوير الجديدة.

182 باكية و60 محلا

تطوير ميدان محطة مصر يبدأ في توفير أماكن بديلة للباعة الجائلين وذلك، من خلال بناء 182 باكية و60 محلا بسوق حضاري ومتطور والقضاء على العشوائيةحيث انتهى أمر الباعة الجائلين في محطة مصر.

كما يشمل المشروع يشمل تنظيم مواقف للسيارات الأجرة والأتوبيسات وفقًا للخطوط المرورية، بالإضافة إلى الحفاظ على الحدائق وتطويرها كونها تشكل مكانا تراثيا وتاريخيا للمدينة الساحلية.

كما يشمل مشروع التطوير العمل على سيولة مرورية، كما أن الميدان سيتحول إلى متنزه للأسرة السكندرية، حيث الحفاظ على المبنى التراثي للأبنية الحكومية المجاورة، وذلك لاستعادة القيمة الجمالية والتاريخية والتراثية للميدان الأكبر والأهم بالمحافظة والذي يعد نقطة انطلاق من وإلى الإسكندرية.

ويعد ميدان محطة مصر من أهم الميادين المهمة في الإسكندرية، حيث توجد محطة قطار محطة مصر كما أنها من الأماكن المزدحمة في الإسكندرية، حيث تشهد يومياً توافد عشرات المواطنين حيث تعد موقف رئيسي وهام في المدينة الساحلية.

وتعد محطة مصر أول قبله لكثير من الوافدين والمصطفين والزائرين في مدينة الإسكندرية، حيث تعد القبله الأولي بسبب القطار وتواجد كافه وسائل المواصلات .