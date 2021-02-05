5 أعمال مستحبة في يوم الجمعة تدخلك الجنة

يوم الجمعة من أفضل أيام الإسبوع، وقد جعل الله له مكانة عظيمة في الإسلام، حيث أنه اليوم الوحيد في أيام الإسبوع التي وجدت سورة بإسمه في القرآن الكريم، ومن يطلع على فضل يوم الجمعة سيدرك عظمة ذلك اليوم، ففي حديث عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خير يوم طلعت فيه الشمس يوم الجمعة فيه خلق آدم وفيه أهبط وفيه تيب عليه وفيه مات وفيه تقوم الساعة وما من دابة إلا وهي مسيخة يوم الجمعة من حين تصبح حتى تطلع الشمس شفقا من الساعة إلا الجن والإنس وفيه ساعة لا يصادفها عبد مسلم وهو يصلي، يسأل الله حاجة إلا أعطاه إياها.

نفحات يوم الجمعة

حثنا النبي محمد، صلى الله عليه وآله وسلم، أن نتعرض لنفحات وسب كثيرة للخير ولتحصيل الرحمة، وهي من الأشياء التي قد يخفى بعضها عنا أو نتكاسل عن بعضها، حيث قال الرسول: «إن لربكم في أيام الدهر نفحات، فتعرضوا لها ، لعل أحدكم أن تصيبه نفحة فلا يشقى بعدها أبدا».

وصف النبي محمد، صلى الله عليه وسلم، النفحات والرحمات والأعمال الصالحة يوم الجمعة، بأنه خير أيامنا فقال: «إنّ خير أيامكم يوم الجمعة فأكثروا علي من الصلاة فيه».

ولأن الله ميز يوم الجمعة غن غيره من الأيام، فلقد أرشدنا النبي الكريم إلى أعمال من فعلها كلها في هذا اليوم كتبه الله من أهل الجنة، وتستعرضها «الوطن» في السطور التالية:

أعمال تدخلك الجنة

عن سيدنا أبي سعيد الْخُدرِيِّ رضي الله تعالى عنه أنه سمع سيدنا رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلم يقول: «خمس من عملهن في يوم كتبه الله من أهل الجنة: من عاد مريضا وشهد جنازة وصام يومًا وراح يوم الجمعة وأعتق رقبة».

كما ورد عن سيدنا أبي أمامة رضي الله عنه أن سيدنا النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: «من صَلَّى الجمعة وصام يومه وعاد مريضًا وشَهِدَ جنازة وشَهِدَ نكاحًا وجبتْ له الجنة».