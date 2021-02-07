مداخلة اليوم ليست الأولى.. 5 مكالمات هاتفية للسيسي مع «أديب»

فاجأ الرئيس عبدالفتاح السيسي الإعلامي عمرو أديب، خلال تقديمه برنامج «الحكاية»، المذاع على شاشة قناة «mbc مصر»، بمداخلة هاتفية، بعد حديثه عن قضايا عدّة، لعل أبرزها مشكلة عقار الإسكندرية، هذه المكالمة مع الإعلامي لم تكن الأولى، حيث سبقها 5 مكالمات نستعرضها في التقرير التالي:

المكالمة الأولى

أولى مكالمات الرئيس السيسي مع الإعلامي عمرو أديب كانت بتاريخ 1 فبراير 2016، خلال برنامجه «القاهرة اليوم»، المذاع على شبكة قنوات أوربت، سرد فيها إنجازات الدولة خلال عام منذ توليه السلطة.

المكالمة الثانية

وبعد حوالي 5 أسابيع من مكالمته السابقة، أجرى الرئيس السيسي مكالمة ثانية مع الإعلامي في نفس برنامجه، تحديدا في 7 مارس 2016، كانت متمركزة حول سيناء وجهود الدولة لتنميتها، وحرص الرئيس خلال مداخلته الأخيرة على سرد أرقام محددة متعلقة ببعض الجوانب التنمية بمنطقة سيناء، فضلاً عن التأكيد على عزمه تحقيق ما وعد به في بداية حكمه قبل انتهاء مدة رئاسته الأولى.

المكالمة الثالثة

وأجرى الرئيس مكالمة مع الإعلامي خلال تقديمه برنامج «كل يوم»، المذاع على شاشة قناة «on»، وكانت بتاريخ 9 يناير 2017، وقال فيها: «هفكر نفسي وأفكركم يا مصريين يوم 24 يوليو طلبت من الشعب تفويض لمواجهة الإرهاب والعنف المحتمل، والناس في الوقت ده قالوا هو في إيه وإيه اللي هيحصل، وفعلا الناس نزلت، وكنت أقول للمصريين وقتها إنكم هتشوفوا حجم تحديات كبير أوي مش في يوم أو شهر أو سنة ولكن في سنوات».

المكالمة الرابعة

وفي 1 مايو 2017 أجرى الرئيس مكالمته الرابعة مع الإعلامي في نفس البرنامج قال فيها إن الدولة تدرس قوانين للحد من النمو السكاني في البلاد، مؤكدًا أنه سيتم الانتهاء من إنشاء 180 ألف وحدة سكنية لأسر المناطق الأكثر خطرًا بحلول 30 يونيو 2018.

وتابع الرئيس خلال المكالمة: «النمو السكاني قضية كبيرة، ويعد تحديًا لا يقل عن تحدي الإرهاب، فحالة الفقر تدفع الناس للتشدد والتطرف».

واستكمل السيسي «أنا عندي حلم كبير نشيل البيت في القرى ونبني دور واتنين كمان، لكي نقضي على فكرة البناء على الأراضي الزراعية».

وأشاد الرئيس بدور «أديب» في مناقشة قضايا الفقر، قائلا: «متابع البرنامج بتاعك، وأنا بشكرك على إلقاء الضوء على مشاكل القرى الأكثر فقراً».

المكالمة الخامسة

وأطلق الرئيس السيسي خلال مكالمته الخامسة مع الإعلامي، السبت، خلال تقديمه برنامج «الحكاية»، المذاع على شاشة قناة «mbc مصر»، عدة رسائل هامة من المواطنين وتطرق على عدة محاور منها مخالفات البناء والعشوائيات والنمو السكاني، كما تطرق للشأن الخارجي وتحدث عن المجلس الرئاسي المؤقت في ليبيا وأزمة سد النهضة.

وقال الرئيس إن ملف تنظيم الأسرة يحظى باهتمام الدولة، ولن نتخد إجراء شديدا لتنظيم الأسرة، كما أن حالة ثورة 2011 لم تنتهي، وعندما أطلقت ملف المصالحة على مخالفات البناء، كانت رسالة للمواطنين بأن «عندنا مشكلة كبيرة».

وعلق الرئيس على أزمة العشوائيات، مؤكدًا أن مصر تستطيع بناء مليون وحدة سكنية سنويًا: «أقدر أعمل مليون شقة في السنة ماليا وتنظيميا وإداريًا، لكن عاوز أوفر لهم على حسب قدراتهم، لأن موضوع الإيجار تجاوزناه كفكر وثقافة لأن الناس عاوزة تعيش في شقة مملوكة».

وتابع: «قد نحتاج إلى مليون وحدة سكنية سنويًا للتعامل مع أزمة الإسكان، ويا جماعة إحنا دارسين حاجتنا ومستعدين ومصرين على أن نواجه ما لدينا ونحل مسألة المخالفات».

وأوضح أنه كلف الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، بإنشاء 500 ألف وحدة سكنية داخل المراكز بالمحافظات، من خلال استغلال الأراضي غير المستغلة سواء كانت التابعة للدولة أو التي يجري تحويلها بقرار.

ووجه رسالة للمصريين عن سد إثيوبيا: «طول ما أنتم كده مع بعض، وثابتين، هنصل لنتيجة بالتفاوض والصبر والثبات وطولة البال في ملف السد الإثيوبي».