«كترت فلوسكم يا مصريين».. تقرير يكشف ارتفاع القدرة الشرائية بمصر

«كترت فلوسكم يا مصريين» كانت مضمون نتائج أحدث تقارير مؤسسة رولاند بيرجر «Roland Berger»، والتي تناولت في جانب من التقرير، ارتفاع القدرة الشرائية لدى المصريين بـ5 نقاط جديدة.

قدرات المصريين زادت في شراء الأجهزة الحديثة

التقرير الذي قدم أرقاماً - اطلعت عليها «الوطن» - اعتمد على قياس قدرة الأفراد المالية الرقمية، كمؤشر هام للتعبير عن الرفاهية التي يتمتعون بها، فيشير إلى أن المصريين صارت قدراتهم أكبر في الوصول إلى الإنترنت بكفاءة عالية بنحو 13 نقطة، كما تقدموا في مقياس القدرة على شراء الأجهزة الحديثة ومستويات أسعار خدمات الإنترنت بنحو 5 نقاط إضافية.

«بطاقات الائتمان في يد الجميع».. مصر واحدة من أسرع 10 دول في الشموال المالي

يوضح التقرير، أن عدد نقاط بُعد الاستعداد الرقمي، الذي يقيس العلاقة بين مستويات التعليم الرقمي والقدرة على تطبيقها، عند مجموع 56 نقطة، مستقرة على مؤشراتها السابقة، في وقت أشار إلى أن مصر أصبحت واحدة من أسرع 10 دول نمواً في الشمول الرقمي 2020.

التقرير الذي يقيس مدى قدرة الأفراد المالية، عبر مفهوم جديد هو «الإتاحة الرقمية»، أشار إلى أن مصر تقدمت بنحو 11 نقطة في بُعد السياسات الرقمية الذى يقيس مرونة إجراءات الثقة والأمان وسياسات الاستخدام والخصوصية.

ويقيس المؤشر مدى تحقيق الشمول الرقمي من خلال تمكين الأفراد والمجتمعات من الاستخدام الفعال لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وتعزيز قدرتهم على المساهمة في الاقتصاد الرقمي؛ وتتراوح قيم المؤشر من صفر إلى 100، وكلما اقتربت القيمة من 100 دل ذلك على مستوى شمول أفضل.

التقرير يأتي بعد تسجيل ارتفاع في ودائع المصريين بالبنوك العام الماضي

تقرير مؤسسة رولاند بيرجر «Roland Berger»، يأتي تأكيداً على بيانات البنك المركزي المصري الأخيرة، والتي أكد فيها ارتفاع إجمالي ودائع الجهاز المصرفي على أساس سنوي بنسبة 17.4% خلال العام المالي 2019-2020، مقارنة بالعام السابق، لتبلغ قيمتها نحو 4.7 تريليون جنيه بنهاية يونيو الماضي.