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محمود مسلم

حظك اليوم الثلاثاء 11-5-2021 برج السرطان على الصعيدين المهني والعاطفي

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الوطن
12:05 ص | الثلاثاء 11 مايو 2021
برج السرطان

برج السرطان

مولود برج السرطان رومانسي ويحب الموسيقى والألوان المضيئة، وتقدم الوطن استمرارا للخدمات المختلفة التي تقدمها لقرائها  توقعات حظك اليوم للبرج على الصعيدين المهني والعاطفي، وفق خبيرة الفلك والأبراج عبير فؤاد.

حظك اليوم لمواليد برج السرطان على الصعيد المهني

القمر الجديد في منزلك الحادي عشر وقد تتلقى كلمات مشجعة من أصحاب أو زملاء أو رؤساء يوجهونك إلى الطريق الصحيح.

حظك اليوم لمواليد برج السرطان على الصعيد العاطفي

قد تجمعك اليوم بالأحباب اهتمامات مشتركة ويسهمون في مساعدتك وإسعادك، وإذا كنت خاليا قد تتحول علاقة صداقة لعلاقة حب.

 

ومن أبرز مشاهير برج السرطان الفنان شريف سلامة، ويوافق تاريخ ميلاده 12 يوليو.

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