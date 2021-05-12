عاجل.. استشهاد فلسطيني في قصف إسرائيلي على محافظة خان يونس

استشهد شاب فلسطيني يدعى «محمود جميل كلوسة»، يبلغ من العمر 29 عاما نتيجة قصف إسرائيلي في وقت سابق من اليوم، على محافظة «خان يونس» جنوبي قطاع غزة

كما تجددت غارات الاحتلال الإسرائيلي على مدينة «غزة»، وقالت وكالة الصحافة الفلسطينية «صفا»، إن الغارات الإسرائيلية استهدفت موقعا للفصائل في «تل الهوا» جنوب غربي غزة.

واستهدفت غارة إسرائيلية، منزل القيادي في حركة «حماس»، صلاح دهمان في غزة، وزعمت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، أن منزل القيادي صلاح دهمان كان يستخدم لتخزين وسائل قتالية تابعة لـ حماس.

وكان جيش الاحتلال الإسرائيلي، أعلن في وقت سابق من اليوم، أنه أسقط صباح طائرة مسيرة مثل الكوادكوبترات التي يستخدمها المدنيون، ولكنها من حجم أكبر دخلت الإجواء الإسرائيلية قادمة من قطاع غزة.

ارتفاع إجمالي القتلى الإسرائيليين إلى 40 شخصا.. وإصابة 200 آخرين

وكان جيش الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم، ارتفاع القتلى الإسرائيليين الذين سقطوا بسبب الصواريخ التي أطلقت من قطاع غزة إلى 5، ليرتفع إجمالي القتلى منذ أمس الأول الاثنين إلى 40 شخصا.

واشار جيش الاحتلال، إلى إصابة 200 إسرائيلي من المدنيين، وفقا لما ذكرته شبكة «سي إن إن» الإخبارية الأمريكية.

ونفذ طيران الاحتلال الإسرائيلي، نفذ مئات الضربات الجوية على غزة في الساعات الأولى من صباح اليوم، فيما أطلقت الفصائل الفلسطينية وابلا من الصواريخ على «تل أبيب» و«بئر سبع»، وقال جيش الاحتلال الإسرائيلي، إن أكثر من 1000 صاروخ أطلق من قطاع غزة منذ الساعة الـ6 مساء أمس الاول الاثنين،

وأشار جيش الاحتلال، إلى أن 850 من هذه الصواريخ إما سقطت في إسرائيل أو تم اعتراضها في حين أن 200 صاروخ لم تجتاز حدود قطاع غزة.