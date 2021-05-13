عاجل.. النيابة تأمر بحبس متهمين ظهرا في فيديو «البلطجة» بالزيتون

أمرت النيابة العامة بحبس المتهمين اللذين ظهرا فى فيديو لاستعراض القوة والبلطجة داخل محل ملابس بمنطقة الزيتون، وذلك بعد القبض عليهما، عقب انتشار الفيديو الخاص بالواقعة على موقع التواصل الاجتماعي «تيك توك»، وشمل القرار مراعاة التجديد لهما فى الموعد القانوني.

الداخلية تكشف تفاصيل الحادث

وكشفت وزارة الداخلية ملابسات مقطعي الفيديو المتداولين على تطبيق تيك توك، ويظهر خلال أحدهما أحد الأشخاص داخل أحد المحال التجارية بمنطقة الزيتون، وأدّعى فيه وجود مستحقات مالية له لدى آخر، وهدده بعدم الخروج من المحل إلا عقب حضور الأجهزة الأمنية وحصوله على مستحقاته المالية، كما يظهر الشخص نفسه فى فيديو مع آخر، يدعيان فيه ممارستهما البلطجة وقدرتهما على إعادة حقوق المواطنين بالطرق غير الشرعية.

محل ملابس

وباشرت الأجهزة الأمنية بالقاهرة جمع التحريات والمعلومات حول ملابسات المقطعين، حيث تم تحديد مكان تصوير مقطع الفيديو الأول، وتبيّن أنّه داخل محل ملابس بالزيتون، وباستكمال الفحص والتحريات أمكن تحديد القائمين على نشر مقطعي الفيديو المشار إليهما، وتبيّن أنّهما شخصين، لأحدهما معلومات جنائية، ومقيمان بمنطقة شرطة عين شمس بالقاهرة.

القبض على المتهمين

وبعد تقنين الإجراءات واستئذان النيابة العامة تمكنت قوة أمنية من المباحث الجنائية من ضبطهما، وبمواجهتهما أقر الأول بأنّه نظرا لوجود خلافات مالية بينه وبين أحد الأشخاص، مقيم بدائرة قسم شرطة الأميرية، حول محل الملابس المشار إليه، دخل عنوة وصوّر مقاطع الفيديو لتهديد الأخير واسترداد مستحقاته المالية، كما أيّد المتهم الثاني ما جاء بأقوال المتهم الأول، وتم تحرير محضر بالواقعة، وإحالة المتهمين للنيابة العامة التي باشرت التحقيقات، وأمرت بحبسهما.