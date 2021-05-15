تشميع 3 منشآت ترفيهية لعدم الالتزام بإجراءات كورونا في دمياط

تابعت الدكتورة منال عوض، محافظ دمياط، الجهود التي نفذتها الوحدات المحلية، بالتعاون مع إدارة المتابعة والتفتيش المالي والإداري بديوان عام المحافظة، خلال ثاني أيام عيد الفطر المبارك، للتأكد من الالتزام بتطبيق جميع الإجراءات الاحترازية والوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا، ومنع أي تجمعات للمواطنين، حفاظاً على سلامتهم، بالإضافة إلى متابعة الالتزام بتطبيق مواعيد غلق المحال في التاسعة مساءً، وفقاً لقرار رئيس مجلس الوزراء.

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وأسفرت الحملات المُنفذة عن تحرير 123 محضراً لعدم ارتداء الكمامة في كل من دمياط وعزبة البرج والروضة وكفر سعد وكفر البطيخ و فارسكور، وغلق وتشميع منطقة ألعاب بمدينة دمياط، لإدارتها بدون ترخيص، و2 مقهى بفارسكور، لعدم الالتزام بالإجراءات الاحترازية واختراق مواعيد الغلق.

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ووجه اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، المحافظين برفع درجة الاستعداد القصوى لكافة القطاعات التنفيذية والخدمية والمرافق، والتشديد على ضرورة الاستمرار في تنفيذ الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا المستجد للحد من زيادة أعداد الإصابة بكورونا.

كما وجه وزير التنمية المحلية بضرورة الالتزام بتطبيق قرارات اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا، برئاسة رئيس مجلس الوزراء، فيما يتعلق بمواعيد غلق المحال العامة والمطاعم والمولات التجارية خلال إجازة عيد الفطر المبارك، وكذا الغلق الكامل للشواطئ والحدائق والمتنزهات ومنع أي تجمعات للمواطنين بها.

وأشار «شعراوي» إلى إلغاء الإجازات للقيادات المحلية، مؤكداً رفع حالة الاستعداد للمستشفيات ومرفق الإسعاف على مستوى المحافظات، والتأكيد على المستلزمات الطبية والأدوية بجميع المستشفيات، والتنسيق مع الجهات المعنية لتوفير أي نواقص في الأدوية، أو مستلزمات طبية خلال إجازة العيد، مع أهمية متابعة مواقف السيارات «النقل العام، السرفيس، والنقل الخاص»، لعدم استغلال المواطنين وزيادة الأجرة.

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