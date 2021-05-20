عاجل.. وفاة نجل الفنان سعد عبدالوهاب

أعلن هاني سعد عبدالوهاب، نجل الفنان الراحل سعد عبدالوهاب، وفاة شقيقه «عمرو»، قبل ساعات، طالبًا مُحبيه بالدعاء له بالرحمة والمغفرة.

ونشر هاني عبدالوهاب، عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، صورة تجمعه بشقيقه الراحل، مُعلقًا عليها بقوله: «إنّ لله وإنّ إليه راجعون.. أخي وحبيبي الدكتور عمرو سعد عبدالوهاب.. في ذمة الله.. اسألكم الدعاء له بالرحمة والمغفرة وأن يثبته الله عند السؤال».

يذكر أنّ سعد عبدالوهاب، هو ابن أخ موسيقار الأجيال محمد عبدالوهاب، واسمه بالكامل سعد حسن عبدالوهاب، وعمل بالإذاعة فور تخرجه كمذيع لمدة خمس سنوات.

بدأت ميول سعد عبدالوهاب، الفنية مبكرًا ما جعله يتجه إلى الغناء، واكتشفه المخرج حسين فوزي، وقدمه للسينما في فيلم «العيش والملح»، وبالرغم من قلة أعماله الغنائية إلا أنها تركت أثر في مجال الغناء العربي.

وابتعد «سعد» عن الغناء، لمدة عشرين عامًا تقريبًا، عمل خلالها مستشارًا للأغنية الوطنية في الإذاعة بدولة الإمارات العربية المتحدة، ووضع السلام الوطني للإمارات وغناه بنفسه.

من أبرز أغانيه «الدنيا ريشة في هواء»، و«القلب القاسي»، و«من خطوة لخطوة»، و«على فين وخداني عنيك»، و«جنة أحلامي»، و«شبابك أنت»، و«بنات البندر»، و«وشك ولا القمر».

قدم الفنان سعد عبد الوهاب سبعة أفلام سينمائية، وهم: «العيش والملح»، و«بلدي وخفة»، و«أختي ستيتة»، و«بلد المحبوب» مع تحية كاريوكا، وفيلمه الأخير علموني الحب مع الفنانة إيمان، وعبدالسلام النابلسي، وأحمد رمزي عام 1957.