العثور على سائق توك توك مقتولا في ظروف غامضة بالإسماعيلية

عثر أهالي مركز القصاصين، بمحافظة الإسماعيلية، على جثة سائق توك توك في عقده الثاني من العمر، مقتولاً في ظروف غامضة، بالقرب من مركز ومدينة التل الكبير، مساء اليوم الثلاثاء.

تلقى مدير أمن الإسماعيلية، اللواء ياسر نشأت، إخطاراً من شرطة النجدة يفيد بالعثور على جثمان شاب يُدعى «محمد مصطفى رشوان»، 18 سنة، مقيم بقرية سرابيوم، التابعة لمركز ومدينة فايد.

وعلى الفور، انتقل ضباط البحث الجنائي بمركز ومدينة القصاصين ومركز فايد إلى موقع البلاغ لمعاينة جثمان القتيل، وتم تحرير المحضر اللازم وإخطار النيابة العامة لتولي التحقيقات واستكمال الإجراءات القانونية.

وأكدت مصادر أمنية أن الشاب القتيل تم الإبلاغ بتغيبه منذ ما يقرب من شهر، وتحرر محضر بذلك بمركز شرطة فايد، وكشفت المصادر عن أن جثة الشاب بها بعض الإصابات التي تكشف عن وجود شبهة جنائية في الواقعة.

وشكل اللواء رشاد الغمراوي مدير مباحث الإسماعيلية، بتشكيل فريق بحث برئاسة المقدم محمد البرماوي، رئيس مباحث فايد، والنقياء محمود منصور، وعلي طه، لكشف سبب تغيب السائق.

ودفع مرفق إسعاف الإسماعيلية، برئاسة الدكتور حسن درويش، بسيارة إسعاف نقلت الجثمان إلى مشرحة مستشفى التل الكبير المركزي، وأمرت النيابة العامة بالتحفظ على جثمان الشاب لحين انتداب الطبيب الشرعي لتشريح الجثمان معرفة سبب الوفاة.

وفي وقت سابق، عثر أهالي مركز شرطة القصاصين على جثمان شاب في الثلاثينيات من العمر، لقى مصرعه غرقاً بناحية «عزبة صبري»، وقالت المصادر الأمنية إنه لم يتم التعرف على جثمان الشاب رغم فحص كافة بلاغات التغيب، والسؤال حول مواصفات الشاب بالقرى المجاورة.

وتحفظت الشرطة على جثمان الشاب المتوفي بمشرحة مستشفى القصاصين، فيما تم إخطار النيابة العامة، التي أمرت بالتحفظ على الجثة لحين التعرف على هويته.