4 نصائح مهمة من وزير التعليم لـ«طلاب الثانوية» قبل الامتحانات

وجه الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، والتعليم الفني، نصائح لطلاب الثانوية العامة، قبل أيام من الامتحانات، وذلك خلال صفحته الشخصية، على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك».

وقال «شوقي»، خلال التدوينة، أن نصيحته للطلاب أن يركز الطلاب على فهم الدروس المختلفة، والاستعانة بالمصادر اللتي حددناها «قناة مدرستنا 2، منصة البث المباشر، بنك المعرفة المصري، منصة ذاكر، منصة حصص مصر».

وشدد وزير التربية والتعليم، والتعليم الفني، على عدم اللجوء للدروس التي لا تساعد على حل الأسئلة الجديدة «والاهتمام بنوعية الاسئلة في الامتحان التجريبي القادم»، وعدم الانشغال بأي أمور فرعية مثل التابلت والبابل شيت وما شابه.

وكان الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أكد أنه جرى توفير لجميع الطلاب بالشعبة الأدبية بالصف الثالث الثانوي «نهضة مصر» التي تتيح مصادر تفاعلية لمذاكرة التاريخ والجغرافيا لتساعدهم على التعرف على المشكلات الاقتصادية في الجغرافيا وغيرها من المواضيع، بالإضافة لمصادر التاريخ التي تتضمن شرح الحملات والثورات بشكل مبسط وسهل من أجل الاستعداد للامتحانات بأفضل المصادر من خلال منصة إدارة التعلم LMS على بنك المعرفة المصري.