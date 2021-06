مقتل شخص وإصابة 13 آخرين في إطلاق نار بولاية أريزونا الأمريكية

قتل شخص وأصيب 13 آخرين في عملية إطلاق نار بولاية أريزونا الأمريكية، وفقا لما ذكرته وسائل إعلام أمريكية، صباح اليوم.

من جانبها، أوضحت وكالة الأنباء الفرنسية «فرانس برس»، أنه خلال عملية إطلاق نار مكثف، أسفر عن مقتل شخص وإصابة نحو 13 آخرين، في غرب مدينة «فينيكس» بولاية أريزونا الأمريكية.

وأشارت الوكالة الفرنسية إلى أن الإصابات جاءت على خلفية عمليات إطلاق نار في عدة أماكن في منطقة فينيكس الحضرية، بولاية أريزونا الأمريكية، أمس الخميس، ونجحت الشرطة الأمريكية في إلقاء القبض على المشتبه به، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «سبوتنيك» الروسية.

وأوضحت «فرانس برس»، أنه على الرغم من إلقاء القبض على المشتبه به، فإن السلطات الأمريكية قالت إنه لم يتضح بعد ما إذا كان هذا الشخص مسؤولا عن جميع عمليات إطلاق النار.

وقال أحد ضباط شرطة المدينة، إن السلطات الأمريكية تحقق في نحو 8 عمليات إطلاق نار منفصلة، على الأقل، وقعت في المدينة، منذ ظهر أمس الخميس، وإن نحو 4 من المصابين أصيبوا بشظايا، وحالات إصابات أخرى مختلفة، لم توضحها 3 مستشفيات في المدينة بعد، وهي الأماكن التي يتواجد فيها المصابين في الوقت الحالي.

من جانبه، قال الرقيب في شرطة بيوريا براندون شيفرت: «لا نعرف الصلة ولا نعرف الدافع وليس لدينا فكرة عما كان يفكر فيه هذا الشخص»، وفقا لما ذكرته قناة «إن بي سي» الإخبارية الأمريكية.

Video just into #fox10phoenix of suspect being arrested earlier today pic.twitter.com/CEdT7YPkcV

West Valley shooting suspect arrested by ⁦@Surprise_PD⁩ after reports of multiple people shot at separate locations no word on injuries ⁦@PeoriaPoliceAZ⁩ will update media soon ⁦@GlendaleAZPD⁩ ⁦@mcsoaz⁩ #fox10phoenix pic.twitter.com/1yn7bncrlO