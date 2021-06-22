تعيين 2642 شابًا وصرف 6 ملايين جنيه منحة لـ12248 عاملًا بالجيزة

أعلن محمد سعفان، وزير القوى العاملة، قيام مديرية القوي العاملة بمحافظة الجيزة بتعيين 2642 شابًا، بينهم 38 من ذوى القدرات الخاصة بمنشآت القطاع الخاص والاستثماري، وذلك من خلال شهادة القيد المرتدة «كعب العمل» لمكاتب التشغيل التابعة للمديرية، فضلًا عن تسجيل 9882 راغب عمل، منهم 108 من ذوي القدرات، وتوفير 260 فرصة عمل.

وأوضح الوزير، استخراج 777 شهادة قياس مستوى المهارة، و804 رخص مزاولة المهنة من خلال مكاتب التشغيل التابعة للمديرية.

وتلقى الوزير، تقريرًا من محمد عيسى مدير المديرية، بإنجازاتها عن شهر مايو الماضي، أشار فيه إلى أنه في مجال السلامة والصحة المهنية تم التفتيش على 48 منشأة، وإعادة التفتيش 121 منشأة أخرى؛ ما أسفر عن تحرير 57 محضرًا، ومنح مهلة قانونية لـ100 منشأة أخرى.

وفي مجال التفتيش العمالي، تم التفتيش على 265 منشأة لضمان تطبيق أحكام قانون العمل رقم 12 لسنة 2003، ما أسفر عن تحرير 138 محضرًا عماليًا، وبحث 40 شكوى، فضلًا عن متابعة الإجراءات الاحترازية والتعقيم والتطهير وموقف العمالة نحو 92 منشأة، ومتابعة الحالة الصحية للعاملين داخل تلك المنشآت للتأكد من عدم إصابة أي فرد من خلال مكاتب السلامة والصحة المهنية والتفتيش العمالى التابعة للمديرية.

وأوضح «عيسى»، أنه في مجال رعاية العمالة غير المنتظمة المسجلين، صرفت المديرية منحًا لرعايتهم اجتماعيًا وصحيًا، بواقع 9 منح زواج بـ27 ألف جنيه، و32 منحة مولود بإجمالي 64 ألف جنيه، ومنحة وفاة عامل بمبلغ 10 آلاف جنيه، و13 منحة وفاة أحد الأقارب بمبلغ 26 ألف جنيه، فضلًا عن صرف خدمات طبية لـ 5 عمال بمبلغ 810 جنيهات، فضلًا عن إجراء 8 عمليات جراحية بـ22 ألفًا، ليصل إجمالي ما صُرف 149 ألفًا و810 جنيهات لـ68 عاملًا، فضلًا عن صرف منحة عيد العمال لـ12248 عاملًا مسجلين بالإدارة بإجمالي 6 ملايين و 124 ألف جنيه.

وفي مجال تراخيص عمل الأجانب، استخرجت المديرية 13 ترخيص عمل لأجنبي لأول مرة، وتجديد 8 أخرى طبقًا للقوانين واللوائح المنظمة.

أما عن مجال رعاية القوى العاملة وبحث الشكاوى، فقد تلقت المديرية 916 شكوى عمالية (فصل - مطالب)، تم تسوية 32 شكوى منها وديًا، وإحالة 170 شكوى للمحكمة العمالية، فيما أُحيلت 432 لجهات أخرى، وتبقت 281 شكوى ما زالت تحت البحث والدراسة.

وأشار مدير المديرية، إلى تنفيذ 4 دورات تدريبية لـ 43 متدربًا، على مهنة إصلاح الأجهزة المنزلية، ومهنة التبريد والتكييف ومهنة التفصيل والحياكة، ومهنة الألوميتال بمركزي التدريب المهني ببولاق الدكرور ومنشأة البكري، إضافة إلى بدء دورة تدريبية بوحدة التدريب المتنقلة على مهنة التفصيل والحياكة لـ10 متدربات.