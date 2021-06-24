تعرف على مواعيد عرض مسلسل أسقف زجاجية والقنوات الناقلة له

بحث عدد كبير من المتابعين والجمهور خلال الساعات الماضية عن مواعيد عرض مسلسل اسقف زجاجية والقنوات الناقلة له، حيث أن العمل يتابعه عدد كبير من المشاهدين، خلال الفترة الأخيرة، منذ بدء عرض حلقاته الأولى، والعمل من بطولة كوبيلاي أكا و بانسو سورال، وبدأ عرضه الأربعاء 9 يونيو الجاري.

مواعيد عرض مسلسل أسقف زجاجية والقنوات الناقلة له

حقق المسلسل نسب مشاهدة عالية منذ بداية عرض حلقاته الأولى، حيث بدأ عرض المسلسل التركي على شاشة قناة «شو تي في» وتعرض الحلقة الجديدة أسبوعياً يوم الأربعاء، وتدور قصة المسلسل حول «جيم» الذي يؤدي دوره «كوبلاي اكا» صاحب سلسله مطاعم كبيرة والفتاة الجميلة «ليلي» التي تؤدي دورها «بانسو سورال» وستبدأ بينهم منافسة قوية ستُحاول فيها ليلى إثبات نفسها وأنها تستطيع القيام بما يقوم به الرجال ومع الأحداث سوف تتحول هذه المنافسة إلى قصة حب كبيرة.

المسلسل تدور أحداثه في إطار الدفاع عن حقوق المرأة ودورها في المجتمع، وأهمية وجودها في المجتمع باعتبارها عنصر أساسي يجب أن يكون موجود باستمرار في كافة الأنشطة التي تقام في تلك الفترة.

الأعمال المنافسة لمسلسل أسقف زجاجية

المسلسل يعتبر من الأعمال الصيفية لهذا العام، ويدخل المنافسة مع مسلسلات قناة «شو تي في»، كما يتسابق أيضا مع أعمال الصيف الدرامية لهذا العام، وينافس عدد من الأعمال منها مسلسل «لعبة الحظ»، الذى تدور قصته حول «أدا» التي تؤدي شخصيتها جمري بيسالن وهي فتاة تبلغ من العمر 20 عاما تؤمن بأنها إن لم ترتبط بحبها الأول فلن تكون سعيدة، وذلك بسبب النساء المحيطات بها وجميعهن لم يتزوجن بعد فقدان حبهم الأول.

مسلسل «وصفة الحب»، من بطولة النجوم: قادير دوغلو و سيرا اريتورك، وبدأ عرضه يوم 7 يونيو الماضي، ويعرض على Kanal D، وتدور قصة المسلسل، حول «فرات» معلم الكباب البسيط الذى يريد اعطاء درس لمدرب الحياة الشهير الدكتور أشك، الذي يتلاعب بمصيره.

بالإضافة إلى مسلسل «أبي البطل الشاحنة الحمراء»، والذي كان اسمه سابقًا الشاحنة الحمراء، من بطولة جوركام سفيندبك، حيث من المقرر أن يستكمل عرض حلقاته من 14 يونيو 2021.