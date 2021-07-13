غلق طريق «الصليبة - الروبي» لتبطين ترعة «كوم الراهب» بالمنيا
كتب:
اسلام فهمي
07:12 م | الثلاثاء 13 يوليو 2021
تبطين ترع بالمنيا
أعلنت مديرية الطرق والنقل بمحافظة المنيا، اليوم الثلاثاء، عن غلق الطريق المؤدى من قرية «الصليبة» إلى قرية «الروبي»، بدائرة مركز سمالوط، في شمال المحافظة.
جاء إغلاق طريق «الصليبة - الروبي» نظراً لتبطين ترعة «كوم الراهب»، ناحية قرية «الروبي»، بمركز سمالوط، في إطار المشروع القومى لتأهيل وتبطين الترع.
ولفتت مديرية الطرق إلى أنه تم تحديد طريق عزبة «سنوسي عيسى البصير – الروبي»، إلى مدخل قرية «الصليبة»، كطريق بديل، وذلك لمدة 20 يوماً، بداية من أمس الأثنين الموافق 12 يوليو 2021.
ويستهدف المشروع القومي لتأهيل وتبطين البنية التحتية المائية، الذي أطلقته القيادة السياسية، تأهيل ورفع كفاءة الترع والمجاري المائية، وذلك لما له من عوائد ومنافع كبيرة على منظومة الرى، والحفاظ علي الموارد المائية.
ويتابع اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، بشكل يومي الموقف التنفيذي للمشروع، الذي يتضمن نسب التنفيذ والأطوال التي تم الانتهاء منها بكل مركز أو قرية والمعوقات إن وُجدت، للعمل على تذليلها بالتنسيق مع الجهات والوزارات المعنية.
وقال المحافظ إن المشروع يهدف إلى ترشيد استخدام الموارد المائية كأحد محاور الاستراتيجية القومية للموارد المائية المطلوبة لكافة القطاعات المستفيدة من الموارد المائية، وضمن خطة وزارة الري خلال الفترة القادمة، من خلال ترشيد الاستخدامات المائية وحل مشاكل توصيل المياه في نهايات الترع، والمساهمة في زيادة الإنتاجية الزراعية.
ووجه محافظ المنيا وكيل وزارة الري بالمتابعة المستمرة لتنفيذ الأعمال، وتشغيل أبناء القرية في المشاريع لخلق فرص عمل للشباب من أبناء القرى والمراكز المنفذ بها، والتأكيد على مراعاة الاشتراطات الفنية في التنفيذ، تحت إشراف مسؤولي الري ورؤساء المراكز والقرى.