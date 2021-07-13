غلق طريق «الصليبة - الروبي» لتبطين ترعة «كوم الراهب» بالمنيا

أعلنت مديرية الطرق والنقل بمحافظة المنيا، اليوم الثلاثاء، عن غلق الطريق المؤدى من قرية «الصليبة» إلى قرية «الروبي»، بدائرة مركز سمالوط، في شمال المحافظة.

جاء إغلاق طريق «الصليبة - الروبي» نظراً لتبطين ترعة «كوم الراهب»، ناحية قرية «الروبي»، بمركز سمالوط، في إطار المشروع القومى لتأهيل وتبطين الترع.

ولفتت مديرية الطرق إلى أنه تم تحديد طريق عزبة «سنوسي عيسى البصير – الروبي»، إلى مدخل قرية «الصليبة»، كطريق بديل، وذلك لمدة 20 يوماً، بداية من أمس الأثنين الموافق 12 يوليو 2021.

ويستهدف المشروع القومي لتأهيل وتبطين البنية التحتية المائية، الذي أطلقته القيادة السياسية، تأهيل ورفع كفاءة الترع والمجاري المائية، وذلك لما له من عوائد ومنافع كبيرة على منظومة الرى، والحفاظ علي الموارد المائية.

ويتابع اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، بشكل يومي الموقف التنفيذي للمشروع، الذي يتضمن نسب التنفيذ والأطوال التي تم الانتهاء منها بكل مركز أو قرية والمعوقات إن وُجدت، للعمل على تذليلها بالتنسيق مع الجهات والوزارات المعنية.

وقال المحافظ إن المشروع يهدف إلى ترشيد استخدام الموارد المائية كأحد محاور الاستراتيجية القومية للموارد المائية المطلوبة لكافة القطاعات المستفيدة من الموارد المائية، وضمن خطة وزارة الري خلال الفترة القادمة، من خلال ترشيد الاستخدامات المائية وحل مشاكل توصيل المياه في نهايات الترع، والمساهمة في زيادة الإنتاجية الزراعية.

ووجه محافظ المنيا وكيل وزارة الري بالمتابعة المستمرة لتنفيذ الأعمال، وتشغيل أبناء القرية في المشاريع لخلق فرص عمل للشباب من أبناء القرى والمراكز المنفذ بها، والتأكيد على مراعاة الاشتراطات الفنية في التنفيذ، تحت إشراف مسؤولي الري ورؤساء المراكز والقرى.