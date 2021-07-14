«صانع النجوم».. 13 تصريحا لخالد جلال عن «الإبداع الفني» والالتحاق به

صانع النجوم .. هذا هو اللقب الذي تم إطلاقه على المخرج الدكتور خالد جلال والذي يرأس مركز الإبداع الفني بوزارة الثقافة، والذي قدم عبر عروضه المسرحية الـ5 عددا كبيرا من الفنانين الشباب الذين أصبحوا نجوم في السينما والدراما والمسرح مؤخرًا.

جلال حل ضيفًا على الإعلامية ريهام إبراهيم في برنامج «من مصر» المذاع عبر فضائية «cbc» وكشف بعض التفاصيل عن الدفعات السابقة لمركز الإبداع وكيفية الالتحاق بالدفعات القادمة وأبرز ما ذكره خالد جلال نرصده لكم كما يلي:

1-أول دفعة تخرجت على يديه كان فيها بيومي فؤاد وسامح حسين ونضال الشافعي ومحمد شاهين وإيمان سيد وياسر الطوبجي ومجموعة كبيرة من الفنانين خريجي الدفعة الأولى والذي انتهى بعرض مسرحية «هبوط اضطراري».

2-أشهر دفعة من خريجي خالد جلال هي دفعة مسرحية «قهوة سادة» وهم النجوم محمد فراج ومحمد سلام ومحمد ممدوح وهشام إسماعيل ومريم السكري وأمير صلاح الدين ومحمد فهيم وحسام داغر وعمرو عبدالعزيز وغيرهم.

3-دفعة مسرحية «بعد الليل» والتي قدمت الفنانين محمد عز ومحمود الليثي وإسلام إبراهيم ونور قدري وتوني ماهر وميرنا إبراهيم.

4-يخضع الطلاب لامتحانات تصل لـ6 شهور لاختيار المرشح المناسب الذي لديه شغف للمهنة وحب الفن ويجب أن يكونوا أسوياء نفسيا وأنه يستغرف فترة للتأكد من أنهم أسوياء فنيا.

5-خريج مركز الإبداع يتقدم أسرع من الآخرين ولديه ذكاء آخر وتواضع آخر وسلوك آخر.

6-هناك من لا يتحمل خشونة التدريب في مركز الإبداع الفني بسبب ساعات التدريب الطويلة ولا توجد إجازات وهناك خشونة في التدريب «دخلتو المصنع الروسي اللي فيه تعب وشقى وانضباط وضغط نفسي كبير جدا عشان لما تخرج في الآخر من مركز الإبداع مفيش أي حاجة في الدنيا تقدر تقف قدامك».

6-أنا أكتر واحد عنده ولاد في العالم وأنا متخرج من عندي ناس كتير جدا وبيخرجوا وبيقوا موجودين في كل لوكيشن وبيشرفوا.

7-قدم مسرحيات في القطاع الخاص مثل مسرحية «لما بابا ينام» ومسرحية «مرسي عايز كرسي».

8-لا أعمل مع اللون الرمادي «اشتغل مع الصغيرين قوي أو الكبار قوي لأن الصغير نفسه يكون والكبار لديه ما يخسره وعنده اللي يخاف عليه».

9-هناك دورة مجانية وفيها عدد كبير من الطلاب مثل دورة مسرحية قهوة سادة وهبوط اضطراري وهناك دورات يقدمها صندوق التنمية الثقافية مدفوعة الأجر وتخرج منها بعد الليل وسينما مصر وهناك دفعة أنهت اختباراتها وستدخل مركز الإبداع الشهر المقبل.

10-من يرغب في التقدم للدفعة المجانية يمكنه التقدم الآن وهي دفعة مدعومة من صندوق التنمية الثقافية ويدرس تمثيل واستعراض وغناء وإلقاء، ويحصل على كل ما يخص الفنان الشامل كما يدرس سلوكيات ومظهر وطريقة كلام.

11-أول مادة يدرسوها الطلاب في مركز الإبداع هي الغناء لمعرفة كيف يكونوا فرد في مجموعة كورال ومعرفة إمكانيات استخدام صوته.

12-تخرج 5 دفعات من مركز الإبداع ويحصل الخريجين على فرصة بمجرد عرض المسرحية حيث يحضرها كبار الفنانين والمخرجين وأبطال فيلم «1000 مبروك» أغلبهم شارك بعدما شاهد أحمد حلمي المسرحية.

13-مسموح بالارتجال في البروفات وممنوع الارتجال في العروض المسرحية ويقيم بعمل اجتماع بعد كل عرض لمتابعة الممثلين ولفت أنظارهم لأخطائهم.