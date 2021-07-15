إحالة 14 موظفا بالبحيرة للتحقيق لعدم الانضباط الإداري

وجّه اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، بضرورة متابعة الانضباط الإداري وحركة العمل بجميع المصالح والهيئات الحكومية والخدمية والصحية بمدن ومراكز المحافظة، لمتابعة إلتزام العاملين بالقواعد المنظمة ومواعيد العمل الرسمية مع اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين والمقصرين.

حملات تفتيشية بمدينة شبراخيت

وفي هذا الشأن نفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة شبراخيت،حملات تفتيشية، اليوم الخميس، على المنشآت الحكومية والصحية، أسفرت عن إحالة 14 من العاملين للتحقيق لتغيبهم وتركهم محل العمل بدون سند قانوني.

حملات تطبيق الإجراءات الاحترازية بالبحيرة

وكلف اللواء هشام آمنة، الأجهزة التنفيذية بتكثيف حملات متابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية بجميع الشوارع والميادين بمدن ومراكز المحافظة، للتأكد من الالتزام بجميع القرارات الصادرة عن إجتماع اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا المستجد بمجلس الوزراء.

حملات رقابية بمدينة كوم حمادة

ونفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينه كوم حمادة، حملة مكثفة لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية بالمقاهي والكافيهات والمواقف بنطاق قرى «البلاكوسي، كفر بولين، النجيلة، كفر غرين، بلطية، بريم»، أسفرت الحملة عن تحرير عدد 21 غرامة عدم الالتزام بارتداء الكمامات بأماكن التجمعات ومصادرة عدد 6 شيشة من مقاهي مختلفة.

حملات مكثفة بمدينة دمنهور

كما قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة دمنهور، بحملة مماثلة أسفرت عن تحرير 14 محضر عدم ارتداء كمامة، و 4 إنذارات بيئية و 4 إنذارات غلق.

وتم اتخاذ جميع الإجراءات القانونية تجاه المخالفين، في الوقت الذي شدد فيه اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، استمرار مثل هذه الحملات، لردع المخالفين والتأكد من تنفيذ الإجراءات الاحترازية.