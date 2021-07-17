طلاب الشعبة العلمية عن مستوى امتحان الكيمياء اليوم: 5 أسئلة غير مباشرة

أكد عدد من طلاب الثانوية العامة شعبة «علمي علوم وعلمي رياضة»، على أن امتحان مادة الكيمياء اشتمل على 5 أسئلة اختيارية غير مباشرة، موضحين أن هذه الأسئلة جاءت بطريقة غير معتاد عليها في طريقة صياغتها، لافتين إلى أن بقية أسئلة الامتحان والتي بلغت 45 نقطة جاءت واضحة ومباشرة من كتاب المدرسة، لذلك كان مستوى امتحان الكيمياء اليوم متوسطاً.

وعن مستوى امتحان مادة الكيمياء اليوم، أوضح الطالب عبدالرحمن محمد، بالصف الثالث الثانوي، أن الامتحان جاء في مستوى الطالب المتوسط، موضحا أن الامتحان اشتمل على 5 أسئلة غير مباشرة وتحتاج إلى تفكير وتركيز.

مستوى امتحان الكيمياء: أسئلة الكيمياء العضوية غير مباشرة

وأضاف «محمد» في تصريحات لـ«الوطن»، أن واضع الامتحان ركز على أسئلة من «بين السطور»، مؤكدا على أن بقية أسئلة الامتحان جاءت مباشرة، لافتا إلى أن الوقت المخصص للإجابة كان كافيا على عدد أسئلة الامتحان.

من جانبه أكد الطالب أحمد مجدي، الذي أدى الامتحان بمدرسة السعيدية الثانوية العسكرية بنين بمحافظة الجيزة، أن أسئلة المعادلات الكيميائية جاءت مباشرة، مؤكدا على أن مستوى الامتحان بصفة عامة «متوسط» وبه بعض الأسئلة التي تقيس مهارات التفكير العليا.

وأضاف «مجدي»، أن غالبية أسئلة الامتحان جاءت مباشرة عدا 5 نقاط موزعة على جميع الأجزاء، موضحا أنه هناك بعض النقاط جاءت شبيهة بطريقة أسئلة الامتحانات التجريبية التي عقدت سابقا.

وقال الطالب عمرو عاطف، إن أسئلة فرع الكيمياء العضوية جاءت غير مباشرة، موضحا أن جزء المعادلات جاء مباشرا، وكذلك أسئلة فرع الكيمياء التحيلية، مؤكدا على أن الامتحان يقيس مستويات مختلفة من الطلاب.

وأضاف «عاطف» في تصريحات لـ«الوطن»، أن هناك الكثير من الأسئلة جاءت من الكتاب المدرسي إلا أنها غير مباشرة، مؤكدا على أنه هناك نحو 5 أسئلة اعتمد على الفهم بشكل كبير لمخرجات التعلم في المقرر الدراسي، لافتا أن الامتحان اشتمل جميع أجزاء المقرر الدراسي.

جدير بالذكر أن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أكدت على أن الامتحانات عقدت في لجان مؤمنة ومراقبة جيدا، ووسط تنفيذ كل الإجراءات الاحترازية المشددة لمواجهة فيروس كورونا المستجد.