ضبط 2.3 طن بنزين وسولار في محطات غير مرخصة بالشرقية

وجه الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، بتكثيف الحملات التموينية والرقابية المفاجئة على محطات الوقود المتواجدة بنطاق المحافظة، للتأكد من التزام أصحابها بالأسعار الجديدة التي أقرتها لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية، والتي تم تطبيقها بجميع أنحاء الجمهورية بدءً من صباح اليوم الجمعة، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال غير الملتزمين.

وأسفر التفتيش عن تحرير المحضر رقم 2116 لسنة 2021 «ا د ط» ضد «اح ع» صاحبة محطة بنزين بدون ترخيص، وتم التحفظ علي طن بنزين 80 ونصف طن سولار، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

كما قامت إدارة تموين ههيا بالمرور على محطات تموين السيارات للوقوف على صحة الشكاوى الخاصة بإضافة أصحاب هذه المحطات الماء إلى المواد البترولية من عدمه، وتبين من المرور عدم صحة هذه الشكاوى.

وأثناء المرور على محطات الوقود، تمكنت الحملة من ضبط أحد المواطنين بقرية التل اﻷحمر يقوم بتشغيل وإدارة طلمبة رصيف داخل محل بدون ترخيص من الجهات المختصة، وتم تحرير المحضر رقم 983 لسنة 2021 جنح «أد.ط.ههيا»، والتحفظ على 200 لتر بنزين 80 و170 لتر سولار علي ذمة المحضر.

وشنت إدارة تموين الحسينية بحملة تفتيشية، برئاسة عبدالكريم عوض الله، مدير الادارة على محطات البترول غير المرخصة، وتم ضبط أحد المواطنين بناحيه 2 بحر البقر الحسينية، قام بإنشاء وإدارته محطة تموين سيارات بدون ترخيص وتم ضبط 500 لتر سولار مدعم من قبل الدولة، وحُرر محضر بالواقعة رقم 957 جنح «ا د ط»، كما تم تحرير المحضر رقم 958 جنح «ا د ط» ضد أحد المواطنين المخالفين بناحيه قصاصين الشرق بمركز الحسينية صاحب محطة تموين سيارات مصر للبترول لعدم إعلانه عن الأسعار.