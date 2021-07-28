حكم بإلزام قرية سياحية بدفع 70 ألف جنيه لمالكة «شاليه» منعت من دخول الشاطئ

صدر، منذ قليل، حكم نهائي من الدائرة الأولى استئناف شمال الجيزة، بإلزام إحدى شركات الاستثمار العقاري بتعويض مالكة «شاليه» 70 ألف جنيه، وذلك بعد منعها هي وأسرتها من دخول الشاطئ في القرية المملوكة للشركة بمنطقة الساحل الشمالي.

تمتلك المدعية «دينا.ي» شاليه بإحدى قرى الاستثمار العقاري بمنطقة الشاحل الشمالي، وذلك بموجب عقد بيع بتاريخ 7 سبتمبر عام 2015.

وأكد المحامي هيثم عباس المحامي، أنه خلال فترة الصيف لعام 2019 تم مطالبة موكلته بفروق ووديعة صيانة بقيمة 62348,36 جنيه، فضلًا عن أنه تم منعها حينها من استغلال خدمات القرية وهو ما اضطرها إلى سداد نصف القيمة المطالبة بها واللجوء إلى القضاء، وإقامة دعوى تحت رقم 2367 لسنة 2019.