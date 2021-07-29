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في نفق الشهيد أحمد حمدي.. ضبط «كوكتيل مخدرات» داخل أتوبيس

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حماده الشوادفي
02:45 م | الخميس 29 يوليو 2021
صورة أرشيفية

صورة أرشيفية

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن جنوب سيناء، من ضبط كميات من مخدر الهيروين والحشيش داخل أتوبيس لنقل الركاب بنفق الشهيد أحمد حمدي، وذلك خلال أعمال التفتيش.

وأسفر التفتيش عن ضبط 116,5 كيلو جرام من مخدر الحشيش، ولفافتين بداخلهما نبات عشبي جاف يشبه مخدر الهيدرو، وزنت كيلوجرامًا واحدًا، ومبلغ مالي، وهاتفي محمول.

وجرى التحفظ على سائق الأتوبيس ومرافقه، وأقرا بحيازتهما للمضبوطات بغرض تسليمها لأحد الأشخاص مقابل مبلغ مالي.

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