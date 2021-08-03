«عواض» عن الأداء القوي لمنتخب مصر بالأولمبياد: السر في التركيز والهدوء

علق الكابتن أشرف عواض، اللاعب السابق بمنتخب مصر لكرة اليد، على فوز المنتخب المصري على المنتخب الألماني اليوم، وصعوده إلى نصف نهائي منافسات كرة اليد بأولمبياد طوكيو 2020، قائلا: إن أكثر ما ميز أداء المنتخب المصري اليوم، وخلال المباريات الماضية، كان تركيز اللاعبين وهدوءهم في تسيير المباراة، بالشكل الذي يريدوه ودون أي تعجل.

وقال «عواض»، خلال لقاء عبر «Zoom» مع «الوطن»، اليوم الثلاثاء، إن هذه الميزات، أمنت التفوق للمنتخب المصري، طيلة أحداث المباراة، موضحا أن المنتخب الألماني، كان يبحث عن التقدم في النتيجة منذ بداية المباراة، لكن لاعبي مصر لم يسمحوا بذلك، وظلوا متقدمين في النتيجة طيلة عمر اللقاء، وأجبروا الألمان على محاولة التعديل.

وأشار لاعب منتخب مصر السابق لكرة اليد، إلى أن المنتخبات الأوربية حين يتقدم عليها منافسيها في نتيجة المباراة، يفقد لاعبيها تركيزهم، خاصة إذا حاولوا العودة في اللقاء، ولم يجدوا أن الأمر بالسهل، وهذا ما فعله المنتخب المصري اليوم، وجهازهم الفني.

وأكد أن جميع لاعبي المنتخب المصري، قدموا أداء أكثر من جيد منذ بداية المنافسات، وأظهروا أنهم بالفعل أبطال، لكن حارس المنتخب المصري كريم هنداوي، أكثر من لفت نظره حتى الآن، بعد الأداء الخرافي الذي قدمه أمام منتخبي السويد وألمانيا، مشيرا إلى أن جميع لاعبي المنتخب المصري، يؤدون ما عليهم، كما أن التغييرات وعمليات التدوير التي يقوم بها المدير الفني الإسباني روبرتو جارسيا باروندو، على مستوى جميع اللاعبين، ساعدت أيضا في ظهور كل اللاعبين بشكل جيد.

وأردف أنه لا يريد أن ينسى الأداء القوي الذي يقدمه قائد المنتخب المصري أحمد الأحمر، خاصة حينما يلجأ إليه المدير الفني بالأوقات الصعبة من عمر المباريات.