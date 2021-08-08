عاجل.. إطلاق اسم «شهيد كورونا» الطبيب جمال أبوالعلا على شارع بالجيزة

فى احتفالية شعبية تم تكريم أحد شهداء الأطباء بالجيزة الذين توفوا جراء الإصابة بفيروس كورونا، الدكتور جمال ابو العلا، وأعلن محافظ الجيزة اللواء أحمد راشد، بإطلاق اسمه على الشارع الذى تقع فيه عيادته التى خدم من خلالها اهالى منطقته على مدار ٤٠ سنة فى رحلة حب وعطاء، وأوضحت نقابة الأطباء في بيان اليوم، أنه ما كان من اهل المنطقة الا رد الجميل بمطالبة المحافظ بتغيير اسم الشارع وتسميته باسم الطبيب الذى داوى آلامهم واقترب من مشاكلهم واستجاب المحافظ وتم تركيب لافتات جديدة للشارع تحمل اسم الشهيد تكريماً له ووفاءً لما قدمه للناس.

قيادات نقابية تحضر احتفالية تكريم الطبيب الراحل

وحضر عدد من الشخصيات النقابية والتنفيذية بالمحافظة، منهم نقيب أطباء الجيزة د احمد حسنين ود خالد امين امين نقابة الجيزة ود سناء فؤاد امين صندوق نقابة القاهرة، ود منى مينا عضو المجلس السابق، وبحضور المهندس محمد ابراهيم نافع رئيس نادى حدائق الاهرام ممثلا عن اهالى الجيزة لفتة انسانية ومعنوية جميلة، تدعو النقابة كل المحافظين والتنفذيين تكريم باقى شهداء الأطباء فى كل المحافظات وفاءً لما قدموه للوطن والناس فى أصعب المواقف ،مُضحين بأنفسهم فى سبيل الانسانية قبل الواجب .

وكانت النقابة العامة للأطباء، نعت بمزيد من الحزن والأسي الدكتور جمال أبو العلا استشارى أمراض الباطنة، والذي توفاه الله متأثرًا بإصابة بفيروس كورونا.

وتقدمت نقابة الأطباء بخالص العزاء لأسرته، داعية المولي عز وجل أن يتقبله من الشهداء، ويسكنه فسيح جناته، ويلهم أسرته الصبر والسلوان.

من جانبه، الدكتور إبراهيم الزيات عضو مجلس النقابة العامة للأطباء، كان قد أكد أن الفريق الطبى، هو البطل الحقيقى فى معركة وباء فيروس كورونا المستجد مازال يدفع الثمن، مشيرا إلى أن عدد شهداء الأطباء إثر الإصابة بفيروس كورونا تجاوز الـ600 شهيد.