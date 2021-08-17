اختتمت فعاليات المؤتمر الصحفي لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، منذ قليل، والذي أعلن خلاله الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، مؤشرات ونسب النجاح لطلاب الثانوية العامة 2021، في الشعبتين العلمي والأدبي، إضافة إلى الإعلان عن أسماء أوائل الثانوية العامة، وأوضح طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، خلال المؤتمر، أنَّ طلاب شعبة العلمي علوم أبلوا بلاء حسنا، في امتحانات الثانوية العامة هذا العام.

نتيجه الثانويه العامه ٢٠٢١ برقم الجلوس والاسم

وأشار إلى أنَّ مجموع معظم طلاب الثانوية العامة 2021، لشعبة العلمي، تتراوح ما بين 298 و300، وهو معدل أعلى من المجموعة الأدبية، وسجلت شعبة علمي علوم نسبة مجموع أعلى من شعبة علمي رياضة.

وعن نتيجه الثانويه العامه ٢٠٢١ برقم الجلوس والاسم، جرى الإعلان عن الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، الذي خصصته الوزارة للإعلان عن نتيجة الثانوية العامة 2021 التفصيلية بالدرجات الكاملة، من خلال هذا الرابط، في السادسة مساء اليوم الثلاثاء.

أما بالنسبة لنسبة النجاح فى الثانوية العامة 2021، أوضح وزير التربية والتعليم، خلال المؤتمر الصحفي أنَّها بلغت 74%، مشيرًا إلى أنَّ نظام التقييم الجديد للثانوية العامة 2021، نجح في فرز مستويات فهم الطلاب لنواتج التعلم وأعاد للثانوية العامة المصرية رونقها واحترامها.

وأضاف وزير التعليم، خلال المؤتمر الصحفي لنتيجة الثانوية العامة، أنَّ التصحيح الإلكتروني تمّ دون أي عنصر بشري، وهناك مليون و800 ألف تابلت، إلى أنَّه تمّ استحداث نظام تقييم جديد في الثانوية العامة يعتمد على فهم نواتج التعلم.

وخلال المؤتمر الصحفي، المنعقد للإعلان عن نتيجة الثانوية العامة 2021، أكّد وزير التربية والتعليم، أنَّه «لا يوجد طالب حصل على النمرة النهائية، أما الطلاب الذين حصلوا على نسبة ما بين 95% و90%، عدد قليل جدًا في الشعبة العلمية، أما بالنسبة لطلاب الشعبة الأدبية، لم يحصل أحد منهم على 95%».

ولطلاب الثانوية العامة 2021، يمكنهم الحصول أيضا على نتيجة الثانوية العامة، من خلال الرابط الذي خصصته «الوطن»، لخدمة قرائه ومتابعيه، وللحصول على النتيجة، يجب الدخول على هذا الرابط، وتسجيل كل البيانات المطوبة، والتي تنقسم إلى رقم جلوس الطالب، واسم الطالب رباعيًا، مع تحديد كل من المحافظة والشعبة، وإدخال رقم الهاتف والبريد الإلكتروني للطالب، ومن ثم يستطيع الطالب الحصول على النتيجة.