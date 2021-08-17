شروط التحويل من كلية لأخرى بعد 3 سنوات والأوراق المطلوبة

التحويل من كلية لكلية بعد مرور أكثر من عام أمر صعب ولكنه ممكن، فهناك بعض الطلاب الذين يريدون التحويل من كلية لكلية بعد مرور 3 سنوات أو من جامعة لأخرى بنفس الكلية أو التخصص بعد العام الجامعي الأول، وهذا يكون عن طريق بعض الضوابط التي يضعها المجلس الأعلى للجامعات.

وفي هذا الصدد، تستعرض «الوطن» في السطور التالية وفي إطار ما تقدمه للقارئ من خدمات على مدار الساعة شروط التحويل من كلية لكلية بعد 3 سنين لمن يريد تقليل الاغتراب أو حدث معه أمر طارئ يستدعي التحويل لجامعة أو كلية قريبة من محل سكنه.

شروط التحويل من كلية لكلية بعد 3 سنين

يجوز أن يطلب الطالب بعد نجاحه في العام الأول والثاني أن ينتقل لكلية أخرى، ولكنه سيبدأ من العام الأول بالكلية التي يريد الالتحاق بها من جديد، وكأنه لأول مرة يدرس بالجامعة.

ويشترط أن تكون الكلية التي يطلب التحويل إليها قد أخذت نفس مجموع درجاته في الثانوية العامة في عام نجاحه، وليس في العام الذي طلب التحويل فيه.

الاوراق المطلوبة للتحويل من كلية لكلية بعد 3 سنين

- نموذج تحويل ويتم تقديمه للجامعة من أجل الحصول على الموافقات المطلوبة.

- يقدم الطالب الطلب ويرفقه بإيصال الدفع، مع صورة من استمارة نجاح الطالب في الثانوية العامة.

- تقديم صورة من استمارة نجاح الطالب في الجامعة.

خطوات التحويل من كلية لكلية بعد 3 سنين

- إذا كان التحويل داخل نفس الجامعة يتقدم الطالب بطلب تحويل ويدفع الرسوم الخاصة بذلك.

- من أجل التحويل يجب على الطالب الدخول على موقع الجامعة التي يريد الالتحاق بها، وطباعة نموذج التحويل وتقديمه والحصول على الموافقات المطلوبة.

- يقدم الشخص الذي يريد التحويل الطلب ويتم إرفاقه بالمستندات المطلوبة للجامعة.