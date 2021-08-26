نجاح أول تجربة لاختبارات القدرات الإلكترونية بالمجمعات التكنولوجية

أعلن الدكتور أحمد حسني الحيوي، الأمين العام لصندوق تطوير التعليم التابع لرئاسة مجلس الوزراء، نجاح تجربة الصندوق في اختبارات القدرات التي أُجريت على المتقدمين للالتحاق بالمجمعات التكنولوجية المختلفة التابعة للصندوق.

5 آلاف طالب للالتحاق بالمجمعات التكنولوجية

وأضاف الحيوي، في بيان صحفي عنه اليوم، أنّ صندوق تطوير التعليم سجل له نحو 5 آلاف طالب للالتحاق بالمجمعات التكنولوجية التابعة للصندوق، في الأميرية والفيوم وأسيوط وأبوغالب، وتقدم للاختبار 3620 طالبا، ما دعا الصندوق إلى تنفيذ نموذج تطبيقي للاختبارات الإلكترونية التي لا تخضع لأي تدخل بشري، حيث أُجريت اختبارات القدرات للطلبة المتقدمين للالتحاق بالمجمعات التكنولوجية، إلكترونيًا بالكامل لأول مرة.

الحد من ظاهرة الغش

وأوضح الأمين العام لصندوق تطوير التعليم التابع لرئاسة مجلس الوزراء، أنّ أحد أهم مميزات النظام، هو تعدد الاختبارات في نفس اللجنة، ما يحد من ظاهرة الغش وتنوع الأسئلة في مجالات اللغة العربية والإنجليزية والرياضيات والحاسب الآلي، إضافة إلى سرعة ظهور نتيجة الاختبارات عقب انتهاء الامتحان مباشرة دون أي تدخل بشري، موضحا أنّ الاختبارات تمت في ظل اتخاذ الإجراءات الاحترازية للحفاظ على سلامة الطلاب المتقدمين.