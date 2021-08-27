«الري»: تأصيل التكنولوجيا لترقية الأداء وتوفير البيانات لمتخذي القرار

أكد الدكتور محمد عبدالعاطى، وزير الموارد المائية والرى، أن دمج وتأصيل أحدث النظم التكنولوجية ضمن منظومة العمل فى أجهزة وقطاعات الوزارة يهدف لترقية الأداء وضمان سرعة جمع المعلومات والبيانات بأعلى دقة وأقصى سرعة وتوفيرها لمتخذى القرار، وأضاف على هامش اجتماع،اليوم، مع الدكتور أيمن السيد رئيس قطاع الرصد والاتصالات بالوزارة، لاستعراض الإجراءات المتخذة لتطبيق نظام المحاسبة المائية، والتى يجرى تطبيقها حالياً فى منطقتين بزمام هندسة ملوى بالمنيا وهندسة سيدى غازى بكفر الشيخ، أن تلك الاستراتيجية تأتى فى إطار تحقيق هدف الدولة من خلال تحقيق التحول الرقمى وصولاً لمجتمع المعلومات، بما يُسهم فى تحقيق الإدارة المثلى للموارد المائية بأعلى كفاءة وفعالية.

وأوضح «عبدالعاطى» أن نظام المحاسبة المائية يمثل أحد أوجه التنسيق الفعال بين أجهزة الوزارة المختلفة، ويهدف لتحسين عملية إدارة الموارد المائية من خلال إحكام مراقبة استخدام وتوزيع المياه من خلال الحساب الدقيق لكميات المياه الداخلة إلى منطقة المحاسبة وكميات المياه الخارجة منها باستخدام أحدث تكنولوجيا الاتصالات ونظم المعلومات المستخدمة فى نظم الرصد والمراقبة (التليمترى)، وكذا معرفة الاحتياجات المائية للنبات وتحديد كمية البخر «نتح النباتات» بالزراعة المروية فى منطقة المحاسبة عن طريق استخدام تكنولوجيا الاستشعار عن بُعد وصور الأقمار الصناعية، ويحقق هذا النظام رفع كفاءة استخدام وحدة المياه وترشيد استهلاك المياه وتوفير كميات المياه المطلوبة لكافة الأغراض فى الوقت المناسب.

وتحقق نقاط الرصد الآلى لمناسيب المياه فى الترع المغذية لمنطقة المحاسبة (التليمترى) توفير بيانات دقيقة لكميات المياه الداخلة لمنطقة المحاسبة والخارجة منها، وأيضاً المصارف الخادمة لهذه المنطقة، وضمان تدفق تلك البيانات بكل دقة على مدار الساعة للقائمين على إدارة متابعة نظام المحاسبة المائية، وكذا تخزين هذه البيانات لاستخدامها فى أعمال تخطيط الموارد المائية والوصول إلى النتائج المرجوة من النظام.