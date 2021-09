تفاصيل حريق سجن بإندونيسيا.. 121 ضحية بين قتيل وجريح (فيديو)

لقي ما لا يقل عن 41 سجينا حتفهم وأصيب 80 إثر نشوب حريق هائل داخل سجن مكتظ فى إندونيسيا بالقرب من العاصمة جاكرتا، في ساعة مبكرة من صباح اليوم الأربعاء،وأوضحت متحدثة باسم مصلحة السجون في وزارة العدل وحقوق الإنسان بإندونيسيا أن حريقاً نشب في سجن بإقليم بانتن وأسفر عن مقتل 41 شخصاً على الأقل

وأوضح فاضل عمران، قائد شرطة جاكرتا، إن رجال الإطفاء استغرقوا نحو ساعتين لإخماد الحريق، والمئات من رجال الشرطة والجيش انتشروا حول المجمع لمنع السجناء من الفرار وفقا لوكالة أسوشيتد برس.

وأشار عمران، إلى أن الوضع بات تحت السيطرة الآن، هناك 41 سجينا على الأقل لقوا حتفهم، ونقل 80 إلى مستشفى، حيث أصيب ثمانية منهم بحروق شديدة

وتابع أن السلطات الإندونيسية ما زالت تحقق في سبب الحادث، لكن التحقيق الأولي أشار إلى حدوث ماس كهربائي في إحدى الزنزانات.

أظهرت لقطات تلفزيونية رجال الإطفاء يكافحون من أجل السيطرة على الحريق بالتزامن مع تصاعد دخان أسود إلى السماء.

وأوضحت ريكا أبريانتي، متحدثة باسم مصلحة السجون في وزارة العدل وحقوق الإنسان بإندونيسيا أن حريقاً نشب في سجن بإقليم بانتن وأسفر عن مقتل 41 شخصاً على الأقل،منوهة إلى أن التحقيقات جارية لمعرفة سبب الحريق، مشيرة إلى أن السلطات تخلي السجن.

