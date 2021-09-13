العوضي وياسمين عبد العزيز يستمتعان بالموسيقى في شوارع جنيف (فيديو)

نشر الفنان أحمد العوضي، فيديو جديدا عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، وهو في أحد الكافيهات بشوارع جنيف، بعد تعافي زوجته الفنانة ياسمين عبد العزيز، ومن المقرر رجوعها إلى مصر خلال الفترة المقبلة .

استقرار الحالة الصحية لـ ياسمين عبد العزيز

واستقرت حالة ياسمين عبد العزيز الصحية، بعد مرورها بأزمة صحية شديدة منذ فترة، استدعت سفرها إلى سويسرا، لاستكمال علاجها هناك، وعلى مدار شهرين عانت ياسمين من تدهور في حالتها الصحية بعدما أجرت جراحة بسيطة داخل أحد المستشفيات الخاصة في القاهرة.

وبسبب خطأ طبي تعرضت ياسمين للدخول على الفور العناية المركزة، ثم استقرت الحالة الصحية، وخرجت من المستشفي، واستقرت حالتها الصحية، ولكنها قررت السفر إلى سويسرا لاستكمال علاجها بالخارج.

أول رسالة لـ ياسمين عبدالعزيز

«جمهوري الغالي في مصر والوطن العربي، وحشتوني جدا، الحمد لله أنا بقيت كويسة وتعافيت الحمد لله.. عاوزاكم تتطمنوا رغم كل الصعاب اللي مريت بيها في أزمتي الأخيرة إلا أن سؤالكم ودعمكم هو اللي كان بيهون عليا كل اللحظات المرة اللي عدت عليا»، هكذا طمأنت الفنانة ياسمين عبد العزيز جمهورها .

وأضافت: «كفاية اني أقول لكم اني حقيقي شفت الموت وكان قريب جدا، لكن بفضل الله وبفضل دعواتكم الجميلة الصافية، وبفضل وقوفكم جنبي بقلبكم وبحبكم وبنيتكم الطيبة ربنا استجاب لدعواتكم وربنا كرمني وعديت المحنة على خير الحمد لله».

وتابعت: «كلمة شكرًا قليلة أوي عليكم وعلى حبكم أنا بحبكم جدا، وحقيقي أنا عاجزة اني أرد لكم كل الحب وكل الدعم اللي شفته منكم، بشكر ربنا وشكرًا جمهوري الغالي في مصر والوطن العربي».