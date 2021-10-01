المواعيد الشتوية لفتح وغلق المحال والورش في المنيا

أعلنت محافظة المنيا، عن بدء تطبيق المواعيد الجديدة لفتح وغلق المحال والمولات التجارية والمقاهي والمطاعم، بدءا من اليوم الجمعة، وهي المواعيد المقررة وفق التوقيت الشتوي الذي ينتهي في يونيو المقبل.

مواعيد غلق وفتح المحال والمقاهي والمولات

وكان مجلس الوزراء قرر فرض مواعيد لغلق وفتح المحال والمقاهي والمولات، وتختلف مواعيد الغلق بين الصيف والشتاء، ووفقا للقرار سيجري تطبيق مواعيد العمل والغلق وفق الموسم الشتوي كالتالي:

- المحال والمولات باستثناء المطاعم والكافيهات والبازارات من 7 صباحا وحتى 10 مساءا، ويومي الخميس والجمعة والإجازات والأعياد الرسمية تغلق في تمام الساعة 11 مساءا.

- المطاعم والكافيهات والبازارات الموجودة بالمولات من 5 صباحا وحتى 12 مساءا، ويومي الخميس والجمعة وأيام الإجازات والأعياد الرسمية تغلق في الواحدة صباحا.

- خدمة التيك أواي على مدار 24 ساعة.

- الورش والأعمال الحرفية بالمناطق السكنية من 8 صباحا وحتى 6 مساءا ويستثنى من ذلك محال «البقالة، السوبر ماركت، المخابز، الأفران، محال بيع الفاكهة، محال بيع الخضروات، محلات الطيور والدواجن، أسواق الجملة، الصيدليات».

محافظ المنيا يوجه بالاستعداد لفصل الشتاء

ووجه اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، رؤساء الوحدات المحلية بجميع المراكز بنطاق المحافظة، برفع درجة الاستعداد وسرعة التنسيق مع مديرية الموارد المائية والري بالمحافظة، لمواجهة أية تداعيات موسم الشتاء.

وكلف الإدارة المركزية للموارد المائية والري بالمتابعة المستمرة واللحظية لمخرات السيول، والعمل على تطهير مجاريها وإزالة أية عوائق موجودة بها لضمان سريان المياه في مسارها حتى مكان الصرف النهائي، مع ايجاد البديل للمجاري غير الصالحة وضرورة تقوية الجسور الضعيفة، وذلك ضمن خطة المحافظة لاتخاذ كافة التدابير اللازمة والاستعداد لمواجهة أى ظرف طارئ.