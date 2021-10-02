«صبحي» و«الغضبان» يشهدان ختام دوري الشركات في بورسعيد

شهد الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، واللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، مساء اليوم السبت، ختام بطولة دوري الشركات في المدينة الرياضية بحي الزهور، بمدينة بورسعيد، في نسختها الـ54، التي تحمل اسم «حياة كريمة»، تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء.

جرت مرسم ختام البطولة بحضور الدكتور محمود حسين، رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، والدكتور حسني غندر، رئيس الاتحاد المصري الرياضي للشركات، والدكتور كمال درويش، رئيس اللجنة العلمية الاستشارية العليا بوزارة الشباب والرياضة، ورئيس لجنه قطاع التربية الرياضية بالمجلس الأعلى للجامعات.

تنافس 15 ألف رياضي من 272 شركة في 101 مسابقة

وأبدى وزير الشباب والرياضة سعادته بحضوره ختام بطولة دوري الشركات في نسختها الحالية، وأوضح أن البطولة شهدت العديد من المنافسات، التي تم فيها العمل على توسيع قاعدة المشاركين في هذه النسخة، حيث تنافس أكثر من 15 ألف رياضي، في 101مسابقة، ممثلين لـ272 شركة.

«صبحي»: توسيع قاعدة مشاركة الشباب في مختلف الرياضات

وقال «صبحي» إن وزارة الشباب والرياضة تسعى إلى توسيع قاعدة المشاركة للشباب في مصر بمختلف المجالات والرياضات، الأمر الذي يعود بالنفع على الصحة العامة للشباب والنشء والنهوض بالمجتمع.

وأضاف أن هذه النسخة مميزة، حيث انطلقت من «مدينة الأمل»، وهي المنطقة التي تم تطويرها لتكون دافعاً للجميع لمواصلة العمل والمثابرة من أجل النجاح، وهو ما تعكف عليه الدولة المصرية، بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.

وأعرب وزير الشباب والرياضة عن تمنياته للجميع بالتوفيق في النسخة القادمة، ضمن منافسات تجمع الجميع في روح من الإخاء والتنافس الشريف.

شهدت الاحتفالية عروضاً فنية ورقصات استعراضية وفقرات غنائية من الفلكلور الشعبي الخاص بمدينة بورسعيد الباسلة وغيرها من مدن القناة.

«الغضبان»: بورسعيد مؤهلة لاستضافة مختلف الفعاليات الرياضية

وأكد محافظ بورسعيد، اللواء عادل الغضبان، أن محافظة بورسعيد مؤهلة لاستضافة بطولة الجمهورية للشركات، ومختلف البطولات والفعاليات الرياضية، التي نجحت المحافظة في تنظيمها على مدار سنوات.