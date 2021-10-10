ضوابط منح شهادة الصلاحية للمعلمين.. مضى على تعاقدهم من عام لعامين

منذ نحو خمسة أشهر، تم اعتماد القرار رقم 60 لسنة 2021، من وزير التربية والتعليم، بمنح شهادة الصلاحية لعدد 4133 معلما ومعلمة، إذ يواصل المعلمون بشكل دوري البحث عن ضوابط منح شهادة الصلاحية للمعلمين لتغيير المسمى الوظيفي.

ونشر الموقع الإلكتروني لنظام كادر المعلم ضوابط منح شهادة الصلاحية للمعلمين.

ضوابط منح شهادة الصلاحية للمعلمين

تم فتح الموقع الإلكتروني لتسجيل واستيفاء متطلبات منح شهادة الصلاحية للمعلمين / الأخصائيين المساعدين المتعاقدين والمعلمين المساعدين المتعاقدين، وذلك لمن مضى على تعاقدهم سنة في تاريخ 6 يوليو 2021، ولا تتجاوز مدة تعاقدهم سنتين في 30 نوفمبر 2021.

ويقدم المعلمون والأخصائيون المساعدون الذي تنطبق عليه الشروط ملفا متكاملا بالإدارة التعليمية التابع لها تمهيدًا لتسليمه لفروع الأكاديمية.

المستندات المطلوبة للحصول على شهادة الصلاحية للمعلمين

ويحتوي الملف المطلوب من المعلمين والأخصائيين المساعدين على المستندات الآتية:

1. صحيفة الأحوال الإلكترونية المطبوعة معتمدة من شؤون العاملين.

2. نسخة طبقة الأصل من عقد المعلم المساعد مستوفيا كافة البنود.

3. شهادة اجتياز برنامج التطبيقات التربوية أو إخلاء الطرف الدال عليها.

4. إفادة من فرع الهيئة العامة لتعليم الكبار بالانتهاء من محو أمية (10) من المواطنين الأميين بالمحافظة (هذا الشرط خاص فقط بالمتعاقدين في مسابقة الـ30 ألف معلم طبقا لما هو متضمن في عقودهم ويعفى ذوي الاحتياجات الخاصة نسبة 5% من هذا الشرط).

5. شهادة الرخصة الدولية لقيادة الحاسب الآلي ICDL، أو شهادة لبرنامج تدريبي للمهارات الأساسية لتطبيقات Office ونظام التشغيل Windows والمعتمد من المجلس الأعلى للجامعات للبرامج الآتية:

أ. الدورة التدريبية AITC التي تقدمها الوحدة المركزية للتدريب على تكنولوجيا المعلومات.

ب. شهادة IC3 pluc.

ج. شهادة MICIT والتي تصدرها شركةMKCL.

د. الدبلوم الدولي في مهارات تقنية المعلومات.

Cambridge IT Skills .6 تقارير تقويم الأداء من مدير المدرسة والموجه بمرتبة كفء على النموذج المعد من الأكاديمية.

7. خطاب ترشح من مدير المدرسة.

8. صورة طبق الأصل من شهادة البكالوريوس أو الليسانس معتمدة من شؤون العاملين بالإدارة التعليمية التابع لها.

9. شهادة الدبلوم العام في التربية لغير خريجي كلية التربية ويستثنى الحاصلون على بكالوريوس الخدمة الاجتماعية أو ليسانس الآداب قسمي علم النفس والاجتماع إذا كان متقدمًا لشغل وظيفة اخصائي.

10. مفردات المرتب موضحًا بها بند الصرف المحدد للتعاقد على وظيفة معلم مساعد.

11- صورة بطاقة الرقم القومي وكلمة السر.