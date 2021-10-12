غلق مدرسة بالوظة بشمال سيناء خوفا من انهيارها على التلاميذ

قررت مديرية التربية والتعليم بشمال سيناء، غلق مدرسة «بالوظة الإعدادية»، بعد سقوط قطع خرسانية من السقف على التلاميذ وقالت المديرية فى بيان لها، اليوم، إن حمزة رضوان وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة، أصدر تعليمات بغلق المدرسة بعد إصابة تلميذ سقطت على رأسه قطعة خرسانية من السقف، وقرر نقل تلاميذ المدرسة لفترة مسائية بمدرسة بالوظة الإبتدائية.

مديرية التربية والتعليم تشكل لجنة لمعاينة المدرسة والوقوف على حالتها

وشكلت مديرية التربية والتعليم لجنة لمعاينة المدرسة والوقوف على حالتها وتقديم بيانا تفصيليا للمديرية قبل رفعه إلى اللواء محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء لاتخاذ القرار المناسب.

أولياء أمور التلاميذ يشتكون من تكدس الفصول

من جهة أخرى، اشتكى أولياء أمور التلاميذ بمدرسة أحمد عرابى الإبتدائية بوسط مدينة العريش من زيادة الكثافة في الفصول حيث وصل عدد الطلاب في الفصل الواحد إلى 60 تلميذا، فى حين أن مدرسة «الشهيدة بسمة راشد»، بجوارها لا يتعدى تعداد التلميذات 18 تلميذة فى الفصل الواحد، علاوة على أن كل مرحلة بها فصل واحد فقط، بما فيها الصف السادس الإبتدائي ويضم 8 تلميذات فقط.

إدارة العريش طالبت بنقل التلاميذ إلى مدرسة «بسمة راشد»

وكانت إدارة العريش التعليمية، أكدت قبل بداية العام الدراسى نقل التلميذات من مدرسة مصطفى كامل إلى مدرسة بسمة راشد، إلا أن هذا لم يتحقق إلى الآن بحسب أولياء أمور التلاميذ.