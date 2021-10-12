بعد تصدرها التريند: دينا الشربيني تخطف الأنظار في أحدث ظهور لها

تصدرت الفنانة دينا الشربيني، محركات البحث على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، بسبب ظهورها مع حسن أبو الروس من خلال فيديو نشرته، عبر حسابها الخاص على موقع تبادل الصور والفيديوهات «الانستجرام».

دينا الشربيني تظهر بإطلالة مشابهة للأميرة ياسمين

وخطفت دينا الشربيني أنظار متابعيها بسبب اطلالتها الجذابة، والتي تشبه إطلالة الأميرة ياسمين في فيلم علاء الدين، حيث ظهرت وهي تردد أغنية «فلتت مني»، على أحد الشواطئ بالجونة، إحدى مدن محافظة البحر الأحمر، وذلك من خلال استعداداتها لمهرجان الجونه في دورته الخامسة.

فيديو دينا الشربيني يحصد العديد من التعليقات

حصد الفيديو الذي ظهرت فيه دينا الشربيني برفقة حسن أبو الروس، العديد من التعليقات، والاعجابات، كما استطاع أن يتصدر التريند، على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، خلال فترة قصيرة من نشره.

دينا الشربيني تعيش حالة من النشاط الفني

وجدير بالذكر أن دينا الشربيني، تعيش حالة من النشاط الفني حالياً، حيث تواصل تصوير مشاهدها في مسلسل آخر دور، الذي يشاركها فيه عدد من الفنانين، مثل: أحمد خالد صالح ومريم الخشت ومحمد التاجي وميمي جمال، وعدد آخر من النجوم، والذي سيعرض على أحد المنصات الإلكترونية، من إخراج حسين المنباوي، وتأليف وسام صبري.

كما يعرض لـ دينا الشربيني فيلمين في دور العرض السينمائية، وهما: «30 مارس»، من إخراج أحمد خالد موسى، وتأليف حميد المدني، وشاركها في العمل عدد كبير من النجوم، مثل: أحمد الفيشاوي، آية سليم، محمد علي رزق، آية أبو اليزيد، أحمد خالد صالح، و«البعض لا يذهب للمأذون مرتين»، من إخراج أحمد الجندي، وتأليف أيمن وتار، وقدم هذا العمل مجموعة كبيرة من النجوم، منهم: كريم عبد العزيز، ماجد الكدواني، بيومي فؤاد، محمد ثروت، وعدد آخر من النجوم.