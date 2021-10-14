ضبط 5 عناصر إجرامية فى 3 محافظات لإتجارهم فى الأسلحة والمواد المخدرة

ضبطت أجهزة وزارة الداخلية، 5 أشخاص في محافظات القليوبية، وأسوان وقنا، لاتجارهم في الأسلحة والمواد المخدرة، ويأتي ذلك استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما جرائم الإتجار في الأسلحة والذخائر غير المرخصة.

أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام وإدارة البحث الجنائي بمحافظة القليوبية عن قيام عاطل له معلومات جنائية، ومقيم بدائرة مركز شرط قليوب بالاتجار في الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة.

وعقب تقنين الإجراءات تمكن ضبط المتهم حال تواجده بالمنطقة محل سكنه وبحوزته «5 فرد محلي، و3 طبنجات محدثة صوت، وعدد من الطلقات مختلفة الأعيرة، ومبلغ مالي، وهاتف محمول».

وبمواجهه المتهم اعترف بحيازته للأسلحة والذخائر بقصد الإتجار والمبلغ من متحصلات البيع والهاتف للاتصال بعملائه.

ضبط 3 عناصر إجرامية بقنا وبحوزتهم أسلحة

وأكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بمشاركة إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن قنا قيام 3 أشخاص لإثنين منهم معلومات، ومقيمين بدائرة مركز شرطة أبو تشت بقنا، بالإتجار في المواد المخدرة وحيازة أسلحة نارية مُتخذين من دائرة المركز مسرحًا لمزاولة نشاطهم الإجرامي.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهمين، وعثر بحوزتهم على كمية من «مخدر الحشيش، وكمية من مخدر الشابو، وبندقية آلية، و2 بندقية خرطوش، وعدد من الطلقات مختلفة الأعيرة، ومبلغ مالي، و2 هاتف محمول».

وبمواجهتهم اعترفوا بحيازتهم للمواد المخدرة بقصد الإتجار والسلاح الناري بقصد الدفاع والمبلغ المالي من متحصلات البيع والهاتفين للاتصال بعملائهم.

ضبط أحد العناصر الإجرامية بأسوان وبحوزته سلاح ناري

أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام وإدارة البحث الجنائي بأسوان قيام عاطل له معلومات جنائية، ومقيم بدائرة قسم شرطة ثان أسوان، بالاتجار في المواد المخدرة مُتخذًا من دائرة قسم شرطة أول أسوان مسرحًا لمزاولة نشاطه الإجرامي.

وعقب تقنين الإجراءات ضبط المتهم، وبحوزته 3 كيلو جرام من مخدر البانجو، وكمية من مخدر الهيدرو، وفرد محلي، ومبلغ مالي».

وبمواجهته اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الإتجار والسلاح الناري بقصد الدفاع عن نشاطه الإجرامي والمبلغ المالي من متحصلات البيع، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.