درجات الحرارة اليوم الأحد 17-10-2021 في مصر

كشفت الهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية، عن درجات الحرارة المتوقعة اليوم الأحد الموافق 17 أكتوبر الجاري، على محافظات الجمهورية وبعض البلدان العربية، كما أوضحت حالة الطقس، وأبرز الظواهر الجوية المتوقعة على مصر اليوم.

وتشهد البلاد انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، ويكون الطقس مائلا للحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحري، وتنشط الرياح على مناطق من جنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة، وهناك فرص لسقوط أمطار خفيفة على مناطق متفرقة من أقصى السواحل الغربية على فترات متقطعة.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم في مصر

القاهرة 30 21

الإسكندرية 27 20

وادي النطرون 30 20

طنطا 29 21

شبين الكوم 30 21

دمنهور 29 20

بلطيم 28 21

مطروح 26 18

السلوم 26 19

سيوة 30 17

بورسعيد 28 23

دمياط 28 23

الزقازيق 30 21

المنصورة 30 20

الإسماعيلية 31 21

السويس 31 21

العريش 28 22

رفح 28 22

رأس سدرى 29 20

نخل 29 18

نويبع 33 26

طابا 29 22

كاترين 28 16

الطور 30 23

شرم الشيخ 35 25

الغردقة 34 25

مرسى علم 34 24

الفيوم 34 21

بني سويف 34 20

المنيا 34 20

أسيوط 35 20

سوهاج 37 22

قنا 39 23

الأقصر 39 24

أسوان 41 26

إدفو 41 26

أبو سمبل 39 26

الوادي الجديد 38 22

شلاتين 38 24

أبو رماد 37 22

حلايب 33 24

رأس حدربة 32 23.