رابطة الأندية تعلن جدول أول 8 جولات بالدوري اليوم

تعلن رابطة الأندية برئاسة أحمد دياب، اليوم الاثنين، جدول أول 8 جولات من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز للموسم الكروي 2021-2022، على أن تستكمل باقي مباريات الجدول، عقب نهاية بطولة أمم أفريقيا، التي يشارك فيها المنتخب الوطني بالكاميرون، في يناير المقبل.

وكشفت رابطة الأندية، مؤخرا عن مصير مباراة القمة المقرر أن تجمع قطبي الكرة المصرية الزمالك والأهلي، ضمن منافسات الجولة الثالثة لمسابقة الدوري الممتاز للموسم الكروي الجديد 2021-2022؛ إذ تنطلق المسابقة في الخامس والعشرين من أكتوبر الجاري، بعد إجراء القرعة مؤخرا في أحد الفنادق الكبرى، مشددة على أنه لا توجد أي نية لتأجيل المباراة.

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