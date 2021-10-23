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محمود مسلم

ضبط صاحب مخبز بالإسكندرية بحوزته 81 بطاقة تموينية للاستيلاء على الدعم

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الوطن
12:39 م | السبت 23 أكتوبر 2021
بطاقات تموينية

بطاقات تموينية

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية، من ضبط صاحب مخبز بلدي بدائرة قسم شرطة باب شرق، لقيامه بتجميع بطاقات التموين الذكية الخاصة بالمواطنين والاستيلاء على الدعم الموجود بها دون إنتاج خبز فعلي يقابلها.

وضُبط بحوزة المتهم 81 بطاقة تموين خاصة بالمواطنين. يأتي ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما مكافحة جرائم الاستيلاء على أموال الدعم المقررة للمواطنين.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

 

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