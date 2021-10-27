طرد فرع شركة اتصالات صينية من السوق الأمريكية بسبب مخاوف من التنصت

طرد المنظمون الأمريكيون فرع شركة الاتصالات الصينية «تشاينا تيليكوم المحدودة»، إحدى شركات الاتصالات الثلاث الكبرى المملوكة للدولة في الصين من السوق الأمريكية، باعتبارها تشكل تهديدًا للأمن القومي، وذلك وسط تصاعد حدة التوتر مع الصين والتي آخرها الاتهامات الأمريكية للصيت بالتسبب فى تفشى فيروس كورونا المستجد «كوفيد -19».

المنظمون الأمريكون يعتبرون الشركة تهديدا للأمن القومي

وبحسب ما وافقت عليه لجنة الاتصالات الفيدرالية الأمريكية، اليوم، يتعين على شركة «تشاينا تيليكوم» التوقف عن تقديم خدماتها المحلية بين الولايات الأمريكية، والخدمات الدولية في الولايات المتحدة الأمريكية خلال شهرين.

ونوهت لجنة الاتصالات الفيدرالية «إف سي سي»، إلى الخطر المتمثل في أن بكين قد تتنصت على فرع الشركة، أو تعطل الاتصالات في الولايات المتحدة، وقد تنخرط في أنشطة تجسسية وأنشطة ضارة أخرى في الولايات المتحدة وفقًا لوكالة «أسوشيتد برس».

مطالب للشركة بوقف خدماتها خلال شهرين

وشددت إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن الجهود، التي بدأت في عهد الرئيس السابق دونالد ترامب، على تقييد وصول الشركات الصينية الحكومية إلى التكنولوجيا والأسواق الأمريكية بسبب مخاوف من مخاطر أمنية، أو مساعدة ذلك بيكين في تطوير جيشها.

و«تشاينا تيليكوم» من الشركات التي طردت من البورصات الأمريكية بموجب أمر أصدَره ترامب لمنع الأمريكيين من الاستثمار فيها.

مخاوف من تنصت الصين على فرع الشركة أو تعطل الاتصالات في الولايات

وكانت لجنة الاتصالات الفيدرالية في العام 2019، قالت إنَّها تخطط لإلغاء التراخيص الممنوحة قبل عقدين لشركتي «تشاينا تيليكوم» و«تشاينا يونيكوم» المحدودة لدواع أمنية.

وأوضحت لجنة الاتصالات الفيدرالية، دون الخوض في تفاصيل، إنَّ سلوك الشركة واتصالاتها مع الوكالات الحكومية الأمريكية «تظهر الافتقار إلى الصراحة والموثوقية».