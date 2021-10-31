سيده تتهم مواطنا بالتحرش والتعدي عليها داخل ميكروباص بالمحلة

تقدمت سيدة في نهاية العقد الثالث من عمرها ببلاغ رسمي يحمل رقم (110077) جنح قسم أول المحلة، ضد مواطن اتهمته خلاله بالتحرش الجسدي والتعدي عليها بالضرب بـ «البوكس»، حال استقلالهما سيارة ميكروباص بطول شارع البحر الرئيسي، ما تسبب فى إصابتها بكدمات وسحجات فى الوجه، بحسب بلاغها.

بلاغ من سيدة تتهم مواطنا بالتحرش بها حال ركوبهما الميكروباص

كان اللواء هانى عويس مدير أمن الغربية تلقى إخطارا من العقيد أشرف المعداوي، مأمور قسم أول المحلة، يفيد ورود بلاغ من السيدة «دينا . ا»، التى تبلغ من العمر 29 سنة، مقيمة بمنطقة أبوراضى، تعمل فنية تمريض تتهم فيه شخصا يدعى «أحمد . ع» بالمعاش ومقيم بمنطقة الجمهورية بالتحرش بها جسديا والاعتداء عليها بالضرب المبرح.

تفاصيل واقعة التحرش الجسدي داخل ميكروباص بميدان الشون

وأفادت السيدة في بلاغها، أنها استقلت سيارة ميكروباص كان متوقفا بميدان الشون عقب عودتها من عند الطبيب لمرض طفلها الصغير وجلست فى المقعد الأخير، وكان المتهم بجوارها فشعرت بيديه تلامس جسدها، وعندما صرخت أنكر ما حدث وحاول الفرار والنزول سريعا من الميكروباص إلا أنها تمكنت من اللحاق والإمساك به حينها قام المتهم بالاعتداء عليها ضربا بـ «البوكس» فى وجهها وأنفها ما تسبب فى إصابتها بكدمات.

ضبط المتهم بالتحرش لعرضه على النيابة العامة

تم ضبط المتهم واقتياده إلى ديوان عام القسم ثم إخلاء سبيله على ذمة التحقيقات بضمان محل إقامته.

وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري ظروف وملابسات الواقعة وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق والتي أمرت بحجز المتهم على ذمة التحريات.