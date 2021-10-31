محجر القرشية بالغربية يستقبل 1200 عجل بقري مستورد قبل طرحها بالأسواق

تابع الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية استقبال محجر القرشية بالسنطة لـ1200 عجل بقري مستورد من دولة فنزويلا لصالح جمعية «مصر الخير»، لقضاء فترة الحجر البيطري المقررة.

استقبال 1200 عجل بقري من فنزويلا

ووجه محافظ الغربية بفحص العجول الحية والتأكد من سلامتها، ومطابقتها للمواصفات بالحجر، قبل طرحها للاستهلاك بالأسواق، حرصاً على صحة وسلامة المواطنين، مشيراً إلى أن استيراد العجول الحية يأتي بهدف زيادة المعروض من اللحوم الحمراء وتلبية احتياجات السوق.

زيادة المعروض من اللحوم الحمراء

وأشار الدكتور حاتم أنور مدير مديرية الطب البيطري إلى أنه خلال هذه الفترة سيتم تحصين هذه العجول بجميع التحصينات اللازمة، مع تقديم الرعاية والعلاج اللازم من قبل أطباء الرعاية والوقاية بمديرية الطب البيطري بالغربية، وبمشاركة طبيب الحجر البيطري المسؤول.

تطهير المصارف والمجاري المائية

في ذات السياق، وجه الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية مدير الطب البيطري بالغربية، بأهمية تطهير المصارف والمجاري المائية، بحضور اللواء أشرف بدران رئيس مركز ومدينة السنطة، والمهندس عبد السلام جابر وكيل وزارة الري والدكتور حاتم أنور مدير مديرية الطب البيطري.

وأشار محافظ الغربية إلي التعاون لتطهير جميع المصارف والترع على مستوى المحافظة، سواء من إلقاء المخلفات، ورد النيل أو إلقاء الحيوانات النافقة وغيرها، كما وجه مديرية الطب البيطري بفحص كامل لكل المزارع المتواجدة داخل حيز السنطة البلد للوقوف على أسباب نفوق بعض من الماشية.

التخلص من القمامة والحشائش للحفاظ على صحة المواطنين

وشدد محافظ الغربية على أهمية تطهير المصارف والمجاري المائية بشكل مستمر، وعدم الاقتصار على التخلص من القمامة والحشائش فقط، بهدف الحفاظ على صحة المواطنين من انتشار الأمراض الخطيرة، إلى جانب المحافظة على معدل سريان المياه وتجددها وعدم ردها مما يؤدي إلى الحفافظ على منسوب المياه بالأراضي، لافتاً إلى ضرورة توعية المواطنين بالقرى للمحافظة على نظافة الترع والمصارف وخاصةً في ظل المشروع القومي لتأهيل وتبطين الترع الذي تقوم الدولة بتنفيذه حالياً.