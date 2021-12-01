الأوقاف: ترجمة القرآن إلى اليونانية والعبرية خلال الفترة المقبلة

قال الدكتور عبدالله حسن، المتحدث الرسمي باسم وزارة الأوقاف، إن وزارة الأوقاف اهتمت بحركة الترجمة، خاصة فيما يخدم القرآن الكريم وينشر صحيح الدين، لافتا إلى أن الوزارة تصدر كتاب «المنتخب في فهم معاني القرآن الكريم» باللغات الإنجليزية والصينية والأردية والإندونيسية والألمانية والفرنسية والإسبانية واليونانية وكذلك لغة الهوسا.

ترجمة وتفسير معاني القرآن باللغة العبرية

وأضاف «حسن»، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «صالة التحرير» المذاع على قناة «صدى البلد»، اليوم الأربعاء، وتقدمه الإعلامية عزة مصطفى، أن الوزارة ستشرع فيما بعد في ترجمة وتفسير معاني القرآن الكريم باللغة العبرية، لافتا إلى أن الوزارة لن تصدر نسخة من القرآن مترجمة بالعبرية ولكن تعمل على تصحيح المفاهيم المغلوطة عن القرآن الكريم.

عدم ترجمة أحاديث نبوية بالعبرية حتى الآن

وأوضح المتحدث الرسمي باسم وزارة الأوقاف، أن الوزارة تبذل مجهودا كبيرا لتصحيح كل الأفكار المغلوطة، وصدر بالتعاون مع الهيئة العامة للكتاب، كتاب سلسلة رؤية الفكر المستنيرة التي تهدف إلى نشر وسطية الدين الإسلامية وسماحته، متابعا: «الوزارة لم تترجم أحاديث نبوية باللغة العبرية حتى الآن، ولجنة إدارة أزمة كورونا قررت إلغاء فتح الأضرحة بسبب الخوف من انتشار فيروس كورونا المستجد بين المواطنين وأخذت قرارا وسطيا استعدادا لظهور الموجة الجديدة من سلالة أوميكرون واللجنة ستنظر الفترة المقبلة لإغلاق الأضرحة»

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