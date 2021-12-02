البدء في تطوير مستشفى مبرة كفر الدوار للتأمين الصحي وفق أحدث النماذج

أكد اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، حرصه على تقديم أفضل الخدمات الطبية للمواطنين وإطلاق المبادرات الرئاسية المتنوعة لتغطي مظلة الخدمات الطبية جميع المصريين.

جهود تطوير المستشفيات

وأشار «آمنة» في بيان، إلى أن الجهود الكبيرة التي تقوم بها الدولة لتطوير المستشفيات وتقديم خدمات طبية أفضل للمرضى، وكذا العمل على تطوير المنشآت الصحية لمواكبة نظام التأمين الصحي الشامل.

إخلاء جزئي للمستشفى

وأضاف المحافظ أنه تم البدء في خطة إخلاء جزئي لمستشفى مبرة كفر الدوار للتأمين الصحي تمهيدا لتطوير المستشفى وإعادة إنشائها طبقا للمواصفات الواردة بالكود الخاص بالتأمين الصحي الشامل ووفق أحدث النماذج والتقنيات والمواصفات العالمية.

وأشار الدكتور محمد كمال بسام مدير عام التأمين الصحي بالبحيرة إلى تعليمات الدكتور محمد ضاحي رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الصحي، بالمتابعة المستمرة لأعمال التطوير وإزالة العقبات وسرعة اتخاذ خطوات البدء لأهمية المستشفى الجديد وانعكاس خدماتها على صحة مواطني المحافظة وتقديم على خدمة تليق بهم.

استمرار أداء الخدمة الطبية

كما أكد استمرار أداء الخدمة الطبية لمرضى التأمين الصحي بكفر الدوار حيث إن فرع التامين الصحي بالبحيرة متعاقد مع 174 جهة مقدمة للخدمات الطبيـة فعليـا مـا بـين مستشفيات وزارة الصحة مستشفيات الأمـانـة الطبيـة المتخصصـة، المستشفيات التعليميـة، مستشفيات الشرطة، المستشفيات العسكرية، ومستشفيات القطاع الخاص وبذلك لن تتأثر الخدمة الطبيـة لأهـالـي شـعب كفر الدوار خاصـة والبحيرة عامـة.

يذكر أن المستشفى تم إنشاؤها عام 1949 ولم يتم تطويرها منذ ذلك التاريخ حيث سيتم إخلاء المستشفى بشكل جزئي حتى الوصول للإخلاء الكلى تمهيدا للتطوير، وتوقف استقبال الحالات جديدة بالمستشفى واستقبالها بالفروع الأخرى مع استمرار أداء الخدمة الطبية للحالات المتواجدة فعليا بالعناية والعزل حتى يتم الشفاء أو التحويل إلى جهة متعاقدة مع الهيئة تمهيدا للغلق الكامل وبدء الأعمال.