مسؤول شركة «بوينج» الأمريكية: أنتجنا طائرات بمجموع 4 ملايين ساعة طيران

قال بدر البدير، رئيس العلاقات العامة والتواصل المؤسسي لشركة «بوينج» الأمريكية، إن معرض مصر الدولي للصناعات الدفاعية والعسكرية «إيديكس 2021»، يعتبر فرصة للالتقاء مع الشركاء الحاليين والمستقبليين في الصناعات الدفاعية، ويتيح التعرف على أحدث ما توصلت إليه تقنيات طيران والدفع والخدمات التي تقدمها الدول والأسلحة.

وأضاف «البدير» في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن معرض «إيديكس» أحد أهم المعارض في الشرق الأوسط في صناعة الدفاع والأسلحة، مؤكدا: «أبهرنا بالمعرض لأنه أتاح الفرصة للالتقاء مع الشركاء».

وأكد أن شركة «بوينج» تعتبر من كبرى الشركات المصنعة للطائرات الدفاعية والتجارية ولها عملاء في أكثر من 150 دولة، ولها مع الشرق الأوسط أكثر من 76 عاما من التعاون الوثيق، مؤكدا أن أبرز منتجات الشركة طائرة AH-64 Apache المروحية الهجومية الأولى لـ 17 دولة شريكة في مختلف أنحاء العالم، والتي تشتهر بكونها المروحية الهجومية الأكثر كفاءة وجدارة في العالم وتوجد منها أكثر من 1200 مروحية قيد التشغيل في الوقت الحاضر، بمجموع ساعات طيران يزيد عن 4 ملايين ساعة.

شركة «بوينج» الأمريكية: لدينا طائرات تسع حمولة كافية لصواريخ تفوق سرعة الصوت

وتابع رئيس العلاقات العامة والتواصل المؤسسي لشركة «بوينج» الأمريكية، أن الشركة تنتج CH-47F Chinook وهي مروحية رفع ونقل المعدات الثقيلة، والأكثر تطورا وموثوقية على مستوى العالم، ويسمح لها تصميمها المزود بدوارين مترادفين بتركيز كل طاقتها على عملية الرفع، ويزودها بقدرات تكتيكية لا تُضاهى في مهمات الدعم القتالية.

ونوه إلى أن طائرة المستقبل تتميز بأدوات تحكم تعمل بتقنية الوصل الإلكتروني السلكي، وسعة حمولة كافية لصواريخ تفوق سرعة الصوت، وأنظمة حديثة في قمرة القيادة، كما أنها مزودة بأنظمة المهمات المفتوحة لتسهيل إجراء تحسينات تقنية سريعة وملائمة، ما يجعلها جاهزة لأداء المهمات الحالية والتكيف مع متطلبات المهام في المستقبل.