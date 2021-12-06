«التعليم» تطالب إداراتها بتحفيز الطلاب للاطلاع على المشروعات القومية

حثت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، جميع الإدارات التعليمية بضرورة تحفيز الطلاب على الاطلاع على المشروعات القومية للدولة المصرية المرسلة بالكتاب الدوري رقم 2684 بتاريخ 30 نوفمبر 2021.

تداول المشروعات بين الطلاب للاطلاع عليها

وأكدت الوزارة ضرورة تحميل هذه المشروعات من خلال موقعها الإلكتروني الرسمي على موقع كل مديرية والموقع الخاص بكل إدارة تعليمية لسهولة وسرعة تداولها بين الطلاب.

وأضافت الوزارة في مستد رسمي حصلت «الوطن» على نسخة منه، أن هذه التعليمات تأتي إلحاقاً بالكتاب الدوري الصادر بتاريخ 24 نوفمبر 2021 بشأن تنظيم مسابقة أوائل الطلاب للصفوف من السادس الابتدائي والثالث الإعدادي والثالث الثانوي العام بالمدارس الرمسية والخاصة عربي على مستوى الإدارات والمديريات التعليمية والجمهورية بالتعاون بين حزب مستقبل وطن.

«التعليم»: عقدنا ندوات شارك فيها 250 من المعنيين بمشروع المدارس اليابانية

وفي سياق منفصل، عقدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بالتعاون مع الوكالة اليابانية للتعاون الدولي «جايكا» جلسة حول مشروع الاستدامة والتوسع في التعليم الفني في مصر على غرار النموذج الياباني.

وأكدت أن هذا العام هو العام الأخير للمشروع، وسيقدم ممثلو 6 مدارس رائدة، خلال الجلستين، مشيرةً إلى أنه في العام الماضي، تم عقد سلسلة من الندوات عبر الإنترنت؛ شارك فيها 250 من المعنيين بالمشروع من جميع أنحاء الجمهورية؛ لنشر فاعلية أنشطة هذا النموذج، وأعرب جميع المشاركين عن تقديرهم للخبرات التي تم تقديمها.

وأكد الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم أن الدولة المصرية تبنت المشروع القومى لتطوير التعليم، الذي يستهدف إعداد تصور جديد للمجتمع التعليمي ككل، ليصبح الطالب أكثر إقبالًا على التعلم والابتكار، فضلاً عن جهود تطوير مناهج التعليم لتوائم متطلبات سوق العمل المتزايدة سواء على المستوى المحلى أو الدولي، وكذا تعزيز وتنمية المهارات لدى النشء والشباب.