نجل محمد عبدالحليم عن غياب الفنانين: «محدش عارف ظروف الناس إيه؟»

دخل تامر محمد عبد الحليم، نجل الفنان محمد عبد الحليم، في نوبة بكاء شديدة لفراق والده، وذلك أثناء تشييع جثمان من مسجد شريبة بمنطقة الملك الصالح.

وقال تامر عبد الحليم لـ«الوطن»، إن وفاة والده طبيعية، متابعًا أنه قبلها بيومين كان يشعر بضيق في التنفس، وعن وصيته فقال أنه لم يكن لديه وصية معينة لكنه كان محب للجميع.

وعن غياب الفنانين عن جنازة والده فقال أنه لا يعرف السبب ولكنه لا يعلم ظروف أحد ويلتمس الأعذار للجميع، مضيفًا أنه لم يحدد حتى الآن ولكنه من الممكن أن يكون مساء اليوم من أمام منزله بمنطقة الملك الصالح.

رحل عن عالمنا أمس الفنان محمد عبد الحليم، حسبما أعلنت نقابة المهن التمثيلية، بعد وفاته بأزمة قلبية، وكشف تامر، نجل الراحل محمد عبد الحليم لـ «الوطن»، أنه تم تشييع جثمان الراحل اليوم بعد صلاة الظهر بمسجد الشريبة، أعلى نفق الملك الصالح، ثم دفنه بمقابر العائلة بطريق الفيوم.

وفاة محمد عبد الحليم

وقد أعلن منير مكرم عضو مجلس نقابة المهن التمثيلية، منذ قليل، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، وفاة الفنان محمد عبد الحليم، وكتب: «الدوام لله.. وفاة الفنان محمد عبد الحليم».

معلومات محمد عبد الحليم

محمد عبد الحليم تميز في الأدوار الثانوية باﻷعمال الفنية المختلفة، وشارك في العديد من المسلسلات التلفزيونية والمسرحيات والأفلام السينمائية.

بدأ حياته الفنية في أواخر السبعينيات عندما اختاره المخرج عبدالرحمن الخميسي ليشارك بفيلمه «زهرة البنفسج» في عام 1977، ومن أهم أعماله «دموع في عيون وقحة»، و«شيخ العرب همام».