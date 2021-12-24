فتح باب التسجيل للمشاركة بمنتدى شباب مصر.. «بناء الوعي وأمن المعلومات»

أعلنت وزارة الشباب والرياضة، فتح باب التسجيل للمشاركة بمنتدي شباب مصر في نسخته الأولى، من أجل التوعية بقضايا العصر، وتنمية الإبداع، وتحت شعار بناء الوعي التكنولوجي وأمن المعلومات، الذي يأتي وفقا لما أعلنته الوزارة عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، بالتعاون مع الإدارة المركزية للبرلمان والتعليم المدني والاتحاد الوطني للقيادات الشبابية.

وجاء إعلان فتح باب المشاركة بمنتدى شباب مصر في نسخته الأولى، الذي يحمل شعار «بناء الوعي وأمن المعلومات»، تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، وإشراف أحمد عفيفي وكيل الوزارة رئيس الإدارة المركزية للبرلمان والتعليم المدني، بالشراكة مع الاتحاد الوطني للقيادات الشبابية برئاسة محمد صابر الموافي.

وفي هذا الصدد، تستعرض «الوطن» في السطور التالية، في إطار ما تقدمه للقارئ من خدمات على مدار الساعة، تفاصيل منتدى شباب مصر ورابط التسجيل.

تفاصيل منتدى شباب مصر وموعد انطلاقه

وتنطلق فعاليات النسخة الأولى من منتدى شباب مصر، الذي تنظمه وزارة الشباب والرياضة، خلال الفترة من 29 لـ30 ديسمبر الجاري، على مسرح وزارة الشباب والرياضة.

من يحق له حضور المنتدى؟

يمكن حضور منتدى شباب مصر، بدعوة رسمية للمقبولين في حضور المنتدى من المسجلين في الرابط الإلكتروني للمرحلة العمرية من 18 إلى 45 عامًا.

رابط التسجيل لحضور منتدى شباب مصر في نسخته الأولى

وعلى الراغبين في حضور منتدى شباب مصر، الذي تقيمه وزارة الشباب والرياضة، التسجيل من خلال الرابط التالي، بعد تسجيل البيانات وكتابة الاسم والعنوان.

https://accounts.google.com/AccountChooser?continue=https%3A%2F%2Fdocs.google.com%2Fforms%2Fd%2Fe%2F1FAIpQLSc4WPo9OCm2fXBzWcVqZGPhusP1jYWq9f_lPOGsl7PN_6oMbw%2Fviewform%3Fusp%3Dsend_form&nojavascript=1&ifkv=AU9NCcyKFQzkePqV36ScuNfRGoquG_JuxocEAxSgFKjH2YC-Jl9a6RWkiffDbdi44lLaiZSmT8fqEQ&followup=https%3A%2F%2Fdocs.google.com%2Fforms%2Fd%2Fe%2F1FAIpQLSc4WPo9OCm2fXBzWcVqZGPhusP1jYWq9f_lPOGsl7PN_6oMbw%2Fviewform%3Fusp%3Dsend_form&service=wise<mpl=forms

وقالت صفحة وزارة الشباب والرياضة عبر فيسبوك، إن منتدى شباب مصر، يهدف إلى رفع وعي الشباب بأهم قضايا العصر، وإطلاق مهاراتهم وقدراتهم الابداعية، وبناء جيل واع ومسئول ومثقف، ينتمي إلى وطنه ويعتز بتاريخه، كما يسهم في بناء الجمهورية الجديدة، وفق رؤية مصر 2030 وأهداف التنمية المستدامة.