ننشر أسماء مصابي حادث انهيار عنبر «النصر للغزل» بالمحلة

كشفت مصادر طبية بمستشفي المحلة العام، التابعة لمديرية الصحة بمحافظة الغربية، منذ قليل، عن أسماء مصابي حادث انهيار سقف عنبر مصنع شركة النصر للغزل والنسيج والذي أسفر عن سقوط 6 مصابين، وتم تخصيص سيارات إسعاف لنقلهم إلي طوارئ مستشفى العام.

قائمة أسماء المصابين

وأكد الدكتور مجدي عوض، مدير هيئة الإسعاف بالغربية، أن أسماء ضحايا الحادث الذين تم استقبالهم تحت إشراف ورعاية الدكتور جمال شادي، مدير المستشفى، هم كل من: «عاشور السيد علي، عامل، مصاب بكسر بالجمجة، وإبراهيم علام فرج الشيخ، مصاب بكدمات بالذراع الأيسر، ومحمد أحمد عبد القادر، عامل، مصاب بكدمة بالرأس، ومحمد أحمد السيد غنيم، عامل، مصاب بكدمة بالرأس، ومحمود الششتاوي محمود نصار، عامل، مصاب بارتجاج واشتباه كسر بالجمجمة»، بينما يجري البحث عن «السيد شعبان نعمان، عامل»، مفقود تحت الأنقاض.

بداية الواقعة

وتعود أحداث الواقعة إلى تلقي اللواء هاني عويس، مدير أمن الغربية، إخطارا من العقيد خالد عامر، مأمور قسم شرطة المحلة، يفيد بورود بلاغ من شرطة النجدة بوقوع الحادث، فانتقلت القيادات الأمنية والتنفيذية بمشاركة مدير الأمن، إلى موقع الحادث، بحضور اللواء محمد العكل حكمدار بمركزي سمنود والمحلة، والدكتور طارق راشد رحمي، محافظ الغربية، والدكتور أحمد عطا، نائب محافظ، واللواء حسين لبيب، رئيس مدينة المحلة، إلي موقع الحادث لمتابعة تطوراته.

وكشف شهود عيان عن وجود ضحايا مصابين أسفل أنقاض السقف المنهار، وجارٍ استخراج الضحايا وتخصيص سيارات إسعاف لنقلهم إلى طوارئ مستشفى المحلة العام، وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري حول ظروف وملابسات الواقعة، وتحرر المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.